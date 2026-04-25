

2026年のゴールデンウィーク、東京・駒沢オリンピック公園が“餃子の聖地”に変わります！ 2026年4月29日（水祝）から5月6日（水）までの8日間、「クラフト餃子フェス TOKYO 2026」を開催。5年目を迎える今回は、初出店5店を含む全16店舗・30種類以上の個性が集結します。 注目は、ワインやチーズと楽しむ最新トレンドの「ネオ餃子」。「フェスは好きだけど行列が苦手」という方は、今年から導入されたモバイルオーダー対応の「ラウンジ席」の事前確保が必須です。青空の下、東急線に乗って出かける最高のグルメ体験。気になる全ラインナップと、賢く回るための攻略法をチェックしていきましょう！

「クラフト餃子フェス TOKYO 2026」は駒沢公園で開催！

「クラフト餃子フェス TOKYO 2026」は、東急田園都市線「駒沢大学駅」から徒歩約15分、「駒沢オリンピック公園」の中央広場で行われます。GW期間中の周辺駐車場は極めて混雑するため、東急田園都市線でのアクセスが鉄則。食後は等々力渓谷や二子玉川へ足を伸ばす、世田谷エリアの周遊ルートもおすすめです。

開催期間は2026年4月29日（水祝）から5月6日（水）までの計8日間。平日は11:00〜20:00、土日祝は10:00〜20:00の開催です。入場料は無料ですが、飲食代が別途必要。食券または電子マネー、クレジットカードで購入が可能です。

ネオ餃子イメージ

今回のフェスで最大の旋風を巻き起こしそうなのが、自由な発想から生まれた「ネオ餃子」です。初出店の「GYOZA SHACK」は、赤ワインと天然醸造醤油のソースで味わう「極あら挽きポークSHACK餃子」や、チーズをたっぷりかけた「イタリアン！トマチー餃子」で餃子の新境地を提案。「餃子と〆の店 Nood e」も、ポルチーニが香る「麻辣スパイス餃子」や「特製ゴルゴンゾーラ餃子」など、まるでフレンチやイタリアンのようなマリアージュを楽しませてくれます。

さらに、背脂ニンニクがガツンと効いた「赤坂サクラサカス」の「東京背徳餃子」や、爽やかな「LIU’S gyoza」の「ピリッと爽やか！ぶどう山椒餃子」など、見た目も味もこれまでの常識を覆すメニューが目白押し。定番の味に満足できないグルメなあなたも、きっと新しいお気に入りに出会えるはずです。

全国のご当地味と熟練の職人技を堪能

ご当地餃子・店頭中華イメージ

日本各地の厳選食材を楽しめる「ご当地餃子」と、歴史に裏打ちされた「伝統中華」のコーナーは、安定の満足度を誇ります。京都の「京都餃子ミヤコパンダ」からは、レモンジュレでさっぱりと頂く「さわやかに香るレモン餃子」や、九条ねぎを贅沢に使った逸品が登場。博多からは「博多八助」が、黒豚の旨みが詰まった「博多ひとくち餃子」を携えて参戦します。

また、点心一筋30年の匠が腕を振るう「香港点心楼」では、「贅沢フカヒレ蒸し餃子」や「カニあんかけ海老餃子」といった、フェスならではの高級感あふれるご褒美点心を用意。各地の誇りが詰まった一皿を一度に食べ比べできるのは、まさにこのイベントの醍醐味です。

匠のこだわりが炸裂！珠玉の「職人餃子」

職人餃子イメージ

素材選びから焼き方まで、一切の妥協を許さない職人たちの情熱が詰まった「職人餃子」。精肉店のプライドをかけた「玉川精肉店」の「黒毛和牛100% あらびき和牛餃子」は、まるでハンバーグのような食べ応えで肉好きを唸らせます。信州の味覚を届ける「じゃげな」の「信州わさびビーフ餃子」も、ツンとした辛みが爽やかに駆け抜ける通好みの味わいです。

さらに、ラーメン界の名店がタッグを組んだ「肉玉そば越智×浅草開化楼」の「謹製 旨味肉汁餃子」や、アツアツのスープが溢れ出す「大連餃子基地 DALIAN」の「黒豚ジャンボ焼き小籠包」など、技術の粋を集めたメニューが並びます。韓国テイストを取り入れた「ホンデポチャ」の「丸ごとえびマンドゥ」や、「赤坂ちびすけ」の「琉球島豚 あぐー餃子」など、バラエティに富んだ“職人技”をぜひ心ゆくまで堪能してください。

行列知らず！ 快適に過ごせる「ラウンジ席」が新登場

ラウンジ席は、1テーブル最大4名まで利用が可能

「フェスの雰囲気は好きだけど、行列に並ぶのは少し大変……」という方に朗報です。今回の東京会場には、自席からモバイルオーダーができる有料の「ラウンジ席」が用意されています。

「ラウンジ席」では、会場内の全メニューをスマホひとつで注文でき、スタッフが席まで運んでくれます。小さなお子さま連れのファミリーや、ゆっくりと飲み比べを楽しみたいグループにとって、行列を避けてGWを満喫できる最高の選択肢となるはずです。料金は1テーブル 6,600円で80分制。別途1ドリンク以上の注文が必要です。予約は公式アプリで受付中。早めに席を確保しておきましょう。

東京会場：出店ラインナップ一覧

【餃子】

ジャギ飯店：無骨な町中華の焼餃子、甘辛よだれ水餃子

ホンデポチャ：丸ごとえびマンドゥ、ロゼヤンニョム揚げ餃子

玉川精肉店：黒毛和牛100% あらびき和牛餃子、ゴロゴロお肉のキーマカレー餃子

GYOZA SHACK：極あら挽きポークSHACK餃子、イタリアン！トマチー餃子

肉玉そば越智×浅草開化楼：謹製 旨味肉汁餃子、本枯れ節と真昆布のスープ 生姜餃子

餃子とワイン 果皮と餡：旨味溢れるコリコリ牛タン餃子、バター醤油の揚げトウモロコシ餃子

赤坂ちびすけ：琉球島豚 あぐー餃子、一口揚げ餃子 チリ＆サワークリーム

LIU’S gyoza：ピリッと爽やか！ぶどう山椒餃子、もちっと食感水餃子！出汁梅だれ

博多八助：博多ひとくち餃子、明太チーズ餃子

餃子の宮でんでん：チーズのせ爆汁丸餃子、小江戸黒豚こく味羽根付き餃子

赤坂サクラサカス：東京背徳餃子 背脂ニンニク、爽快しそ餃子 しらすおろしポン酢／餃子と〆の店 Nood e：麻辣スパイス餃子、特製ゴルゴンゾーラ餃子

大連餃子基地 DALIAN：黒豚ジャンボ焼き小籠包

香港点心楼：カニあんかけ海老餃子、贅沢フカヒレ蒸し餃子

京都餃子ミヤコパンダ：さわやかに香るレモン餃子、白酢味噌仕立の九条ねぎだく京餃子

じゃげな：信州わさびビーフ餃子、信州味噌タレねぎ餃子

チャーハンSTAND：特製チャーハン

【ドリンク・スイーツ】

サントリージン翠：翠ジンソーダ

hokkaido brewing：ナイアガラハニー、小樽ブルー ほか

八ヶ岳ブルワリー TOUCHDOWN：清里ラガー、ロックヴァイツェン ほか

BRIMMER BREWING：ペールエール、ゴールデンエール、ポーター ほか

The 3rd. Shibuya：生いちご飴、生いちごクレープ

21時にアイス：濃厚生チョコ、マンゴーとナタデココ

進化を続ける餃子の「今」を一気に体験できる「クラフト餃子フェス」。バラエティ豊かなメニューはもちろん、クラフトビールやスイーツ、そして快適なラウンジ席まで、GWの思い出作りに必要な要素がすべて揃っています。

人気メニューは完売することもあるため、狙い目のメニューを決めたら早めの時間帯の訪問が吉。新緑の駒沢公園で、大切な人と「最高の一皿」を見つける旅に出かけてみませんか？

（画像：LAF Entertainment）

鉄道チャンネル編集部

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