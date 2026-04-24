ポケモン新章の新キャラ発表 OPはリコ＆ロイ（鈴木みのり＆寺崎裕香） EDはCUTIE STREET
人気アニメ『ポケットモンスター』の新章「ワンダーボヤージュ」が5月22日より放送されることを記念して、新キャラクター情報＆OPとED主題歌の情報が解禁された。
【画像】怪しい少女！『ポケモン』新章に登場する新キャラ設定画
新キャラクター名は「ナヴィ」。ナヴィはミアレシティで暮らす少女で、飛行船に乗ってきたメタモンと出会い…！？ナヴィとメタモンがリコとロイたちの新たな冒険にどのように関わってくるのか？期待が高まる。
新章「ワンダーボヤージュ」を彩る新オープニング・エンディングテーマの情報も解禁。オープニングテーマはクリエイターユニットのHoneyWorksが制作し、リコ＆ロイ（CV：鈴木みのり＆寺崎裕香）が歌唱を担当した「セカイツナガレ」に決定。エンディングテーマはCUTIE STREETの「キュートなキューたい」に決まった。
■リコ役・鈴木みのりコメント
以前のエンディングテーマ「RVR〜ライジングボルテッカーズラップ〜」をポケだちのみんなが歌っている姿を見た時から、「いつかオープニングもリコとロイで歌えたら…」と密かに夢みていました。なのでお話をいただいた時は、とにかく嬉しかったです！ リコとして、隣にロイやマスカーニャ達がいるつもりで、パートナーや仲間の温かさを感じながら歌わせていただきました。
「セカイツナガレ」を歌うと、あの日や今日の冒険が、まっすぐ胸に飛び込んできます。 楽曲のおかげで、自然と熱くなり、幸せで泣きそうになりながら、とびきり笑顔で楽しい歌を歌えました！ アニポケの輪が、ポケモンが大好きな人達の輪が、この曲を通してより一層広がり、更に揺るぎのないものになりますように！
■ロイ役・寺崎裕香コメント
以前のエンディングテーマ「RVR〜ライジングボルテッカーズラップ〜」を歌わせていただいた時から、「いつかはオープニングを！」という想いを抱いていたので、その願いが叶ったことが本当に嬉しかったです。 アニメのオープニングは、見てくださる皆さんを物語の世界へ導く、とても大切な始まりのひとつだと思っています。だからこそ、ワクワクする冒険のはじまりを感じてもらえるように、私自身もその世界を楽しむ気持ちで歌いました。 ライジングボルテッカーズにぴったりな、前向きな気持ちにしてくれる素敵な楽曲です。どんなアニメ映像と共に流れるのか、私自身もとても楽しみにしています。アニポケを楽しみにしてくれている皆さんに、たくさん歌ってもらえたら嬉しいです。新しいオープニングテーマとともに始まる、リコとロイ達の次なる冒険の旅もぜひお楽しみに！
■HoneyWorksコメント
1996年発売の『ポケットモンスター 赤・緑』からポケモンに触れてきた世代の我々からすると、今回オープニングテーマ制作のお話しをいただきとても嬉しく光栄です。HoneyWorksのメンバーの中には、これまですべての『ポケットモンスター』シリーズをプレイしていたり、現在もポケモンカードや『Pokemon GO』などにどっぷりハマっていたりするメンバーもいます。ポケモンのアニメ放送開始から約30年が経ちますが、当時目をキラキラさせながら毎週欠かさず見ていた子供のころの自分に「ポケモンの主題歌に関われたよ！」と自慢したいです（笑）
新曲「セカイツナガレ」はリコやロイ、ライジングボルテッカーズの新たな旅立ちをイメージし、ワクワクドキドキするような楽曲を目指して制作しました。HoneyWorksが得意とする、幅広い層に刺さるようなロックでさわやかなサウンドに仕上がったと思います。新章のオープニングテーマとなります「セカイツナガレ」、アニポケがより素敵なものになるよう力添えできると嬉しいです。
■CUTIE STREETコメント
今回、CUTIE STREETがアニメ「ポケットモンスター」のエンディングテーマを担当させていただけるということを初めて知った時は、本当にびっくりしました！長年たくさんの方に愛され、笑顔を与えているアニメのエンディングテーマを担当させていただける日がくるなんて、とても光栄です！「キュートなキューたい」は、歌詞はもちろん、モンスターボールやピカチュウをイメージした可愛い振付にも注目していただけたらなと思います！小さなお子さんも真似しながら楽しんでいただける振付がたくさんあるので、みんなで一緒に楽しめたら嬉しいです！
また、とても耳にのこるフレーズも多く、口ずさみたくなったり、一緒に踊りたくなったり、クセになる楽曲なので、アニメと合わせて毎週楽しみにしていてください！世界中から愛されているポケモンのように、私たちの「キュートなキューたい」も世界中の皆さんに届きますように！
【画像】怪しい少女！『ポケモン』新章に登場する新キャラ設定画
新キャラクター名は「ナヴィ」。ナヴィはミアレシティで暮らす少女で、飛行船に乗ってきたメタモンと出会い…！？ナヴィとメタモンがリコとロイたちの新たな冒険にどのように関わってくるのか？期待が高まる。
新章「ワンダーボヤージュ」を彩る新オープニング・エンディングテーマの情報も解禁。オープニングテーマはクリエイターユニットのHoneyWorksが制作し、リコ＆ロイ（CV：鈴木みのり＆寺崎裕香）が歌唱を担当した「セカイツナガレ」に決定。エンディングテーマはCUTIE STREETの「キュートなキューたい」に決まった。
以前のエンディングテーマ「RVR〜ライジングボルテッカーズラップ〜」をポケだちのみんなが歌っている姿を見た時から、「いつかオープニングもリコとロイで歌えたら…」と密かに夢みていました。なのでお話をいただいた時は、とにかく嬉しかったです！ リコとして、隣にロイやマスカーニャ達がいるつもりで、パートナーや仲間の温かさを感じながら歌わせていただきました。
「セカイツナガレ」を歌うと、あの日や今日の冒険が、まっすぐ胸に飛び込んできます。 楽曲のおかげで、自然と熱くなり、幸せで泣きそうになりながら、とびきり笑顔で楽しい歌を歌えました！ アニポケの輪が、ポケモンが大好きな人達の輪が、この曲を通してより一層広がり、更に揺るぎのないものになりますように！
■ロイ役・寺崎裕香コメント
以前のエンディングテーマ「RVR〜ライジングボルテッカーズラップ〜」を歌わせていただいた時から、「いつかはオープニングを！」という想いを抱いていたので、その願いが叶ったことが本当に嬉しかったです。 アニメのオープニングは、見てくださる皆さんを物語の世界へ導く、とても大切な始まりのひとつだと思っています。だからこそ、ワクワクする冒険のはじまりを感じてもらえるように、私自身もその世界を楽しむ気持ちで歌いました。 ライジングボルテッカーズにぴったりな、前向きな気持ちにしてくれる素敵な楽曲です。どんなアニメ映像と共に流れるのか、私自身もとても楽しみにしています。アニポケを楽しみにしてくれている皆さんに、たくさん歌ってもらえたら嬉しいです。新しいオープニングテーマとともに始まる、リコとロイ達の次なる冒険の旅もぜひお楽しみに！
■HoneyWorksコメント
1996年発売の『ポケットモンスター 赤・緑』からポケモンに触れてきた世代の我々からすると、今回オープニングテーマ制作のお話しをいただきとても嬉しく光栄です。HoneyWorksのメンバーの中には、これまですべての『ポケットモンスター』シリーズをプレイしていたり、現在もポケモンカードや『Pokemon GO』などにどっぷりハマっていたりするメンバーもいます。ポケモンのアニメ放送開始から約30年が経ちますが、当時目をキラキラさせながら毎週欠かさず見ていた子供のころの自分に「ポケモンの主題歌に関われたよ！」と自慢したいです（笑）
新曲「セカイツナガレ」はリコやロイ、ライジングボルテッカーズの新たな旅立ちをイメージし、ワクワクドキドキするような楽曲を目指して制作しました。HoneyWorksが得意とする、幅広い層に刺さるようなロックでさわやかなサウンドに仕上がったと思います。新章のオープニングテーマとなります「セカイツナガレ」、アニポケがより素敵なものになるよう力添えできると嬉しいです。
■CUTIE STREETコメント
今回、CUTIE STREETがアニメ「ポケットモンスター」のエンディングテーマを担当させていただけるということを初めて知った時は、本当にびっくりしました！長年たくさんの方に愛され、笑顔を与えているアニメのエンディングテーマを担当させていただける日がくるなんて、とても光栄です！「キュートなキューたい」は、歌詞はもちろん、モンスターボールやピカチュウをイメージした可愛い振付にも注目していただけたらなと思います！小さなお子さんも真似しながら楽しんでいただける振付がたくさんあるので、みんなで一緒に楽しめたら嬉しいです！
また、とても耳にのこるフレーズも多く、口ずさみたくなったり、一緒に踊りたくなったり、クセになる楽曲なので、アニメと合わせて毎週楽しみにしていてください！世界中から愛されているポケモンのように、私たちの「キュートなキューたい」も世界中の皆さんに届きますように！
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優