スーパーの刺身が絶品に！鯛の昆布締めの作り方・切り方・盛り付けまでプロが徹底解説

こんにちは！ 谷中松寿司三代目・料理家の野本やすゆきです。この連載では、寿司屋ならではのテクニックを交えながら、家庭で作りやすいレシピをご紹介しています。今回は、【鯛の昆布じめ】です！

スーパーなどで買ってきたお刺身がさらにおいしくなりますよ！

では、さっそく作って行きまーす！

【其の一】

昆布は酒でふくべし！

乾燥した昆布をそのまま使うのではなく、酒で湿らせるのがコツ。こうすることで昆布がやわらかくなってお刺身とのなじみがよくなり、昆布の旨みが身に移ります。さらに、酒の風味が加わることで魚の臭みを抑え、上品な味わいに仕上がるんですよ！

【其の二】

ぴっちり包んで、一晩寝かすべし！

昆布でお刺身をはさんだら、ラップで空気を抜くように「ぴっちり」と包みましょう。隙間なく包むことで昆布とお刺身が密着し、旨みが移りやすくなります。冷蔵庫で一晩じっくり寝かせれば、身が締まって最高に旨い昆布じめの完成です！

昆布じめに使う昆布の種類は？



まずは昆布じめにするときの昆布の種類ですが、基本的にはなんでもOKです。

できるだけ平らな昆布がおすすめ。ガタガタしている場合は、酒でしっかり濡らすと扱いやすいです。

野本流『鯛の昆布じめ』のレシピ

材料（作りやすい分量）

鯛（刺身用）……1さく（約200g）

昆布（22×7cm）……2枚

酒……適宜

作り方

（1）

ペーパータオルを酒で湿らせ、昆布を拭く。

（2）

昆布の上に鯛を置き、もう１枚の昆布をのせてはさむ。ラップでぴっちりと包み、冷蔵庫で一晩おく。

野本流【鯛の昆布じめ】のでき上がり！

手順は、たったこれだけ。おうちで簡単に鯛の昆布じめができちゃいます。

ぜひお家で作ってみてください！ いつもの刺身がお店の味になりますよ◎

昆布じめを短時間で作るコツ

すぐに昆布じめを食べたい時は、刺身を切って昆布じめすると短時間で仕上がります。スーパーで売っているお刺身でも手軽にできそうです。切ってある刺身の場合は、1時間ねかせればOKです！

寿司屋が教える『お刺身の切りかた』

刺身にいくつか切り方がありますが今回はそぎ切りで切ります。鯛やヒラメなどの白身のお刺身におすすめの切り方です。

包丁はできるだけ切れ味がよいもので、長さがあると切りやすいです。

そぎ切りのやり方

皮の方を下に置き、尾の方を左、頭の方を右に置きます。

さくの左端を指先で軽く押さえ、包丁を斜めに当てます。包丁を右に寝かせるようにし、3〜4mmの厚さに切ります。包丁の長さをいかして一気に切りましょう。 最後に皮一枚のところで包丁を立てるときれいな刺身になります。

寿司屋が教える『お刺身の盛りつけ方』

お刺身を盛るときは立体的に盛りつけるのが、きれいに仕上げるポイント。つまやわかめなどを土台にすると、立体的に盛りやすいですよ。 奥の方を高く盛り、手前は低く盛ると高低差があってきれいに盛れます。手前の数切れを巻いて盛るのもいいですよ。大葉などを敷くと彩りに。 刺身を盛ったらわさびを右下に添えましょう。

昆布じめの日もちは？

ラップをして冷蔵庫で2〜3日保存可能です。

昆布じめで使用した昆布の活用方法

お刺身の旨みを吸った使用済みの昆布、捨てちゃうのはもったいない！

まずはそのまま細く切って「佃煮」にしたり、衣をつけて「天ぷら」にするのもおすすめです。もちろん、みそ汁やおでんの「だし」として再利用してもOK。最後まで無駄なく、昆布のおいしさを使い切りましょう。



昆布じめアレンジ『カルパッチョ』のレシピ

材料（作りやすい分量）

鯛昆布じめ……100g

貝割れ菜……1/4パック

レモン汁……小さじ2

オリーブオイル……大さじ1

塩、こしょう……各少々

作り方

平皿にそぎ切りした昆布じめした刺身を並べ、塩、こしょう、レモン汁、オリーブオイルをかける。中心に貝割れ菜をのせる。

イタリアンパセリやチャービルなんかですと、さらに本格的ですね。

以前ご紹介した万能薬味トマトだれをかけてもおいしいです！

谷中松寿司の旬ネタ

最後に松寿司の旬ネタをご紹介！

今回は【夢あじ】です。

普通のあじとは違います。幻の魚とも言われるカイワリと金あじを親にもつ養殖魚です。

カイワリの豊かなうまみと、南房総産の金あじの上質な脂を併せ持つ、白身のとろとも称されてます。養殖特有のしつこさはなく上質な味わいです。

少し寝かせてから握りにしております。

さて、本日も最後までお読みいただきありがとうございました！

次回の更新は2026年5月29日（金）「かつおの漬け丼」です。

野本やすゆき

料理家、谷中で80年続く「谷中松寿司」三代目店主。

大学卒業後、調理師学校に通い、調理師免許を取得。家業の寿司店で修業するかたわら、フードコーディネータースクールに入校。卒業後、同校講師を経て独立。

料理家、寿司屋の二刀流で料理雑誌へのレシピ提供、テレビ番組や広告のフードコーディネートなど、食にかかわるジャンルで幅広く活躍中。

YouTube：野本やすゆきチャンネル

Instagram：nomotobase

谷中松寿司：yanakamatsusushi