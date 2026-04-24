【牛角】「デザート食べ放題」を全店で導入 - 5種のアイスやケーキ、杏仁豆腐、炙ってドーナツアイスも
レインズインターナショナルが展開する「牛角」は4月23日、「デザート食べ放題」を牛角全店の食べ放題全コースで導入した。
デザート食べ放題
2025年10月23日に約270店舗で開始したデザート食べ放題は、焼肉時間の中でも気軽に楽しめるアイスやケーキを取り揃え、特に女性やファミリー層を中心に好評を得ている。こうした反響を受け、全店での導入が決定した。
食べ放題のデザートは、5種類のアイスや杏仁豆富、スイートポテトケーキなどを、いろいろな味わいを気軽に楽しみやすいプチサイズで用意している。
気軽にいろいろ楽しめるプチサイズ
やさしい味わいの「スイートポテトケーキ」
「炙ってドーナツアイス」は、サッと炙ることで外は香ばしく、中はふんわりとした食感に仕上がり、デザートでありながら焼肉屋ならではの楽しさも感じられる一品。甘くないコーヒーゼリーに、なめらかなホイップクリームを合わせた「大人の珈琲ゼリー」も提供する。
七輪で香ばしく炙ったドーナツにアイスを合わせて楽しむ「炙ってドーナツアイス」
コーヒーのほろ苦さ&すっきり後味「大人の珈琲ゼリー」
デザート食べ放題は、食べ放題各コースが対象となる。なお、コースによって食べ放題のデザートの品数・内容が異なる。
食べ放題コース
食べ放題の「牛角コース」「牛タンコース」「黒毛和牛コース」デザート例
デザート食べ放題
2025年10月23日に約270店舗で開始したデザート食べ放題は、焼肉時間の中でも気軽に楽しめるアイスやケーキを取り揃え、特に女性やファミリー層を中心に好評を得ている。こうした反響を受け、全店での導入が決定した。
食べ放題のデザートは、5種類のアイスや杏仁豆富、スイートポテトケーキなどを、いろいろな味わいを気軽に楽しみやすいプチサイズで用意している。
やさしい味わいの「スイートポテトケーキ」
「炙ってドーナツアイス」は、サッと炙ることで外は香ばしく、中はふんわりとした食感に仕上がり、デザートでありながら焼肉屋ならではの楽しさも感じられる一品。甘くないコーヒーゼリーに、なめらかなホイップクリームを合わせた「大人の珈琲ゼリー」も提供する。
七輪で香ばしく炙ったドーナツにアイスを合わせて楽しむ「炙ってドーナツアイス」
コーヒーのほろ苦さ&すっきり後味「大人の珈琲ゼリー」
デザート食べ放題は、食べ放題各コースが対象となる。なお、コースによって食べ放題のデザートの品数・内容が異なる。
食べ放題コース
食べ放題の「牛角コース」「牛タンコース」「黒毛和牛コース」デザート例