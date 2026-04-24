プロ野球元審判員の山崎夏生氏（70）が20日に放送されたBS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）にゲスト出演。審判員によるグループLINEの存在と、その中身を明かした。

元記録員の石井重生氏とともにゲスト出演となった山崎氏。今回の番組MCはお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）とフリーアナウンサーの平井理央（43）が務め、岡田はオープニングで「初めてプレーヤー以外の…。審判と記録員やで。『ダグアウト!!!』もえらい深いところいくね。NHKの『球辞苑』に対抗しよう思てんちゃうか？」と珍しいゲストに興味津々で、楽しく番組がスタートした。

そのなかで、2018年にNPBで導入されたリクエスト制度について聞かれた山崎氏は「（審判員は）あれでだいぶ救われるようになったですよ」とコメント。「僕、17回退場させてるけども、（当時）リクエスト（制度が）あれば15回なかったでしょうね、きっとね」と苦笑いで続けた。

「審判は絶対（判定を）変えちゃいけない時代だったんで。あくまで変えない、と。それで結局衝突したわけで…退場。今はそれがなくなりましたから。去年は1件だけ（巨人・阿部監督）か。その前の2年間は退場ゼロだったですよ。プレミアもんですからね、今、退場は」

そう言って笑わせた山崎氏だが、現在も現役審判員58人、スーパーバイザーなども合わせると65人がストライクゾーンやハーフスイングの判定は全審判員の平均値に近づけるよう、誰かが突出しないよう、日々勉強と努力を続けている。

「みんなで研究し合って、共有するためにLINEグループもありますしね。“昨日の問題シーンです”いうのがね、（動画が）すぐに回るようになっている。ただ、それによってやっぱり技術上がりましたよ、みんな。あの難しいプレーどうだったんだ？って。昔はそういうことできなかったですもん。パ・リーグはほとんど（試合の）放映もなかったんでね、勉強する材料がなかったんですよ。今は本当に豊富ですから。審判、上手になったと思います」と話していた。

山崎氏は1982年から2010年までの29シーズンにわたって審判員を務め、1451試合に出場。石井氏は1970年から2011年まで42シーズンで1634試合の記録員を務めた。