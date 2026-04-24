声優の松本梨香が２４日、東京・Ｍｏｒｃ阿佐ヶ谷で行われた人形冒険活劇映画「ヤマトタケル〜白鳥伝説〜」（岡田有甲監督）の舞台あいさつに登壇した。

同作は大阪・羽曳野市に伝わる「白鳥伝説」をベースに、古代の世界に迷い込む小学４年生３人が、ヤマトタケル（声・松本）と一緒に困難に立ち向かう冒険活劇だ。

松本は「２０２３年に打ち合わせして、それ以降ちゃんと撮影しているのか不安な時もありましたが、去年アフレコをして、石の上にも３年と言いますが、ようやくみなさんに届けることができて良かったです」と胸をなで下ろした。岡田監督から松本の起用理由を「元気をもらえるのは、松本梨香しかいない」と明かされると「声だけは大きいですからね」と謙そん。オファーを受けたときの心境について「感謝しかないです。ヤマトタケルって個々が思い描く姿があると思いますが、岡田監督の思うヤマトタケルを演じられて、もう一つの宝物をもらったような感覚でした」と振り返った。

実際に撮影に使用され、制作期間に１年を費やした木彫りのヤマトタケル人形も登場した。松本はコミカルに動かして観客の笑いを誘ったが、「すごく重い。指がつりそう」と苦笑い。岡田監督から人形の重さが約６キロと教わると、「ピカチュウと同じくらい！」。出世作「ポケットモンスター」シリーズの主人公・サトシの相棒ポケモン・ピカチュウの名を出し、重さに驚いていた。