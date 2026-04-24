劇中にも登場した木彫りの人形を手にほほ笑む松本梨香と岡田有甲監督

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　声優の松本梨香が２４日、東京・Ｍｏｒｃ阿佐ヶ谷で行われた人形冒険活劇映画「ヤマトタケル〜白鳥伝説〜」（岡田有甲監督）の舞台あいさつに登壇した。

　同作は大阪・羽曳野市に伝わる「白鳥伝説」をベースに、古代の世界に迷い込む小学４年生３人が、ヤマトタケル（声・松本）と一緒に困難に立ち向かう冒険活劇だ。

　松本は「２０２３年に打ち合わせして、それ以降ちゃんと撮影しているのか不安な時もありましたが、去年アフレコをして、石の上にも３年と言いますが、ようやくみなさんに届けることができて良かったです」と胸をなで下ろした。岡田監督から松本の起用理由を「元気をもらえるのは、松本梨香しかいない」と明かされると「声だけは大きいですからね」と謙そん。オファーを受けたときの心境について「感謝しかないです。ヤマトタケルって個々が思い描く姿があると思いますが、岡田監督の思うヤマトタケルを演じられて、もう一つの宝物をもらったような感覚でした」と振り返った。

　実際に撮影に使用され、制作期間に１年を費やした木彫りのヤマトタケル人形も登場した。松本はコミカルに動かして観客の笑いを誘ったが、「すごく重い。指がつりそう」と苦笑い。岡田監督から人形の重さが約６キロと教わると、「ピカチュウと同じくらい！」。出世作「ポケットモンスター」シリーズの主人公・サトシの相棒ポケモン・ピカチュウの名を出し、重さに驚いていた。