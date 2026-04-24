ILLITモカ、金髪ベリーショート姿に反響相次ぐ「一瞬誰かと」「イケメンすぎ」
【モデルプレス＝2026/04/24】5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）が4月23日、グループのYouTubeチャンネルを更新。モカ（MOKA）のイメージチェンジに注目が集まっている。
【写真】21歳K-POP美女「一瞬誰かと」黒髪→金髪ベリーショート大胆イメチェン姿
新曲「It’s Me」のキャンペーン映像を公開した同グループ。メンバーはそれぞれ白を基調とした衣装に身を包み、クールな表情を見せた。黒髪ロングが印象的だったモカは、金髪のベリーショートへと大胆にイメージチェンジ。ミニ丈のボトムスにTシャツ、頭にはベールを被せた個性的なスタイリングで新たな魅力を放出していた。
この動画を受け、ファンからは「一瞬誰かと」「小顔際立つ」「何でも似合うのすごい」「美しい」「イケメンすぎ」「別人級」「スタイル抜群」などと反響が上がっている。
同月20日に所属事務所のBELIFT LABを通じて、当面の間活動を休止することを発表したモカ。公式サイトでは「MOKAは最近、体調不良により医療機関で診察を受け、医師より継続的な治療および十分な休養が必要との診断を受けました。本人は活動への強い意志を持っておりますが、当社はアーティストの回復を最優先とし、当面は治療に専念する必要があると判断いたしました。これに伴い、当面予定されているILLITのスケジュールには、MOKAがやむを得ず不参加となることをお知らせいたします」と説明。なお、活動再開の時期については「回復状況を慎重に確認したうえで改めてご案内いたします」としている。（modelpress編集部）
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【写真】21歳K-POP美女「一瞬誰かと」黒髪→金髪ベリーショート大胆イメチェン姿
◆モカ、金髪ベリーショート姿に反響
新曲「It’s Me」のキャンペーン映像を公開した同グループ。メンバーはそれぞれ白を基調とした衣装に身を包み、クールな表情を見せた。黒髪ロングが印象的だったモカは、金髪のベリーショートへと大胆にイメージチェンジ。ミニ丈のボトムスにTシャツ、頭にはベールを被せた個性的なスタイリングで新たな魅力を放出していた。
◆モカ、活動休止を発表
同月20日に所属事務所のBELIFT LABを通じて、当面の間活動を休止することを発表したモカ。公式サイトでは「MOKAは最近、体調不良により医療機関で診察を受け、医師より継続的な治療および十分な休養が必要との診断を受けました。本人は活動への強い意志を持っておりますが、当社はアーティストの回復を最優先とし、当面は治療に専念する必要があると判断いたしました。これに伴い、当面予定されているILLITのスケジュールには、MOKAがやむを得ず不参加となることをお知らせいたします」と説明。なお、活動再開の時期については「回復状況を慎重に確認したうえで改めてご案内いたします」としている。（modelpress編集部）
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