モノ通が教えるネクストヒット！「時短調理家電」「たるみケア・EMS」【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】

【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】

ほったらかし調理を筆頭に、当たり前となった「時短家電」の存在。特別目新しいわけではないが、「コスパ」や「スペパ」とならび「タイパ」が意識されるようになった昨今、再びその便利さから注目されているという。より使いやすくなった最新機種をみてみよう！

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近年、家電業界で注目されている3つのキーワードが「コスパ」「タイパ」「スペパ」。この傾向は調理家電においても同じだという。家電ライターのコヤマさんは、シンプル設計で、場所を取らず、ほったらかし（時短）調理ができる製品に注目が集まっていると話す。

「今後もその傾向は変わらず、時短機能を備えた調理家電がさらに増えると予想しています。最も代表的なのはスピード温めができる電子レンジで、コンビニのように1000Wで急速温めができるものなどは今後定番化するほど勢いがありますね。

また、市場ではいわゆる中食、つまり自炊ニーズの高まりが期待されており、トースター、ノンフライヤーによるおかずや惣菜のリベイク機能もスタンダードになっていきそうです」

忙しい現代人にとって、美味しさと時短調理の両立はまさに理想的。ぜひ導入すべし！

＜教えてくれた人＞

家電ライター

コヤマタカヒロさん

調理家電やデジタルガジェットをはじめ幅広く精通する家電ライター。家電のテスト＆撮影のためのスタジオ「コヤマキッチン」も運営する。

■冷蔵も冷凍も効率的に温め！単機能モデルの決定版

パナソニック

「ビストロ NE-FB2D」（実勢価格：4万4550円前後）

最上位モデルと同じ電磁機能を搭載。「スピードあたため機能」を搭載しているので、お弁当や惣菜も素早く温められます。また、ワンボウル機能ならパスタやカレーなどの調理も簡単！（コヤマさん）

高精細な64眼スピードセンサーが温度を瞬時に検知する単機能レンジ。センサーの情報をもとに3Dアンテナで冷たいところを狙って集中的に加熱することで、スピーディかつムラを抑えた温めが可能だ。庫内容量26L

▲わずか0.1秒で庫内全体をセンシング。食品の温度や分量を見分けられるので、冷凍ごはんと冷蔵おかずの組み合わせでも同時に加熱できる

■人気のスープメーカーに待望のラージサイズが登場！

レコルト

「自動調理ポット ラージ RSY-3」（実勢価格：1万7930円前後）

加温も可能なミキサー構造で簡単にスムージーやポタージュなどが作れます。冷凍野菜と牛乳だけのシンプルメニューから具だくさんな豚汁までOK。おかゆも絶品です！（コヤマさん）

刻み・加熱・撹拌を自動でコントロールしてくれるので、手間と時間のかかるスープのおまかせ調理ができる。出来上がりのクオリティはもちろん、一品作っているあいだにほかのおかずづくりや家事ができるのでタイパも優秀。

■ボタンを押すだけで簡単に「時短ブースト」！

アイリスオーヤマ

「タイパレンジ 単機能 22L」（実勢価格：2万2000円前後）

「時短ブースト機能」が自動でレンジ出力を上げ、あたため時間を最大44％も短縮可能。冷凍食品に適したモードもあり、忙しい日にこそ重宝します！（コヤマさん）

ダイヤルの直感的な操作のほか、「時短」ボタンを押すだけで、自動的に出力を上げられる、その名のとおりタイパを意識した電子レンジ。時間がない朝や疲れて帰宅した晩御飯などで「あってよかった！」と頼りになるはずだ。

男性のあいだでも美容意識が高まっているなど、性別問わず注目が集まっている「理美容家電」。なかでも昨今メーカーが注力しているのが「たるみケア」だ。各社EMSや筋膜リリースなどさまざまな手法でアプローチしている「たるみケア」市場の最前線をお伝えしよう！

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「今日の理美容家電は家電メーカー以外の他業種の参入や、美容大国・韓国からの参入により多様化。最新研究の見地からエビデンスに基づく本格美容家電や、機能と価格を抑えて手軽に購入できるものなど、豊富なニーズにも応えられる市場となりつつあります」

そう大勢を分析するのは家電ライターの田中さん。なかでも「たるみケア」を謳う製品増加は顕著だと語る。

「たるみに明確にアプローチするEMSは昨年に続き人気です。あわせて今後はLEDを搭載した美容家電にも注目ですね。LEDはほかのケア製品と同時に使えるので相乗効果を狙いやすく、海外ではすでに定番となりつつありますが、日本でも徐々に独自の美容理論に基づく波長のLED美顔器が増えています。

ほかにも頭皮ケアやポインターによる筋膜リリースもたるみケア製品として期待が集まっています。表情筋を直接ではなく、その周辺をほぐす美顔器など、今後もその種類はさらに増えていきそうです」

＜教えてくれた人＞

家電ライター

田中真紀子さん

家電に関する記事の執筆や監修を年間300本以上こなすほか、TVやラジオへの出演、セミナー講師など幅広く活躍する家電専門家。

■リフトケアが叶う、「EMS」×肌環境を整える、「LED」の二刀流

ヤーマン

「ブルーグリーンマスク リフト」（7万7000円）

高いリフトアップ効果が期待できるEMS搭載のLEDマスク。装着するだけでOKなので、時間がない日や疲れている日でも気軽にケアできるのが個人的にも便利だと感じました！（田中さん）

「顔のもたつき」と「肌の明るさ」の2大悩みに、リフトケアとフォトケアの両方でアプローチ。10個のEMS電極で表情筋をリフトアップし、288個のLEDが肌印象を上げる。顔全体を覆うので一度で全顔ケアができる。

▲顔のパーツや形状にあわせて適切なアプローチができるよう、LEDとEMSの配置にもこだわって設計されている

■ペン型形状で気になる部分の筋膜に的確にアプローチ！

サロニア

「フェイスカレント ポインター」（1万3200円）

近年注目を集めているフェイスポインターに「マイクロカレント（微弱電流）」を搭載している点がユニーク。筋膜リリースによって、個人的にもむくみ感の解消や、引き上がるような実感がありました！（田中さん）

心地いいバネ圧で気になる箇所をピンポイントに刺激する「クッションスティック」と、リンパに沿って流す「カッサ」のふたつの機能で筋膜にアプローチ。また、マイクロカレント（微弱電流）がハリのある肌を目指す手助けをしてくれる。

■ブラシ一体型！ 「頭皮のための」シャワーヘッド

TKS

「スカルプファイン スターターキット」（1万1000円）

近年流行しているファインバブルシャワーヘッドの先駆け的存在。なかでもこの製品はスカルプケアも行えるので、洗髪ついでのヘアケアや、頭皮を緩めることで顔のリフトアップ効果にも期待できます！（田中さん）

ブラシが毛髪をかき分けることで、強力な「スプラッシュ水流」が効果的に頭皮に洗浄。汚れをしっかり洗い流しつつ、ブラシによる物理的な刺激も加わり血行を促進してくれる。また、ブラシは外して乾燥できるので衛生的だ。

>> 特集【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】

※2026年4月6日発売「GoodsPress」5月号38-39ページの記事をもとに構成しています

＜文／GoodsPress編集部＞

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