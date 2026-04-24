特大ぬいぐるみ「モノ消しゴム」など！ くじ「タイトーくじ トンボ鉛筆」4月25日発売
【タイトーくじ トンボ鉛筆】 4月25日 発売 価格：1回800円
Licensed by Tombow Pencil Co.,Ltd.
タイトーは、くじ「タイトーくじ トンボ鉛筆」を4月25日に発売する。価格は1回800円。
本商品は、文具メーカー「トンボ鉛筆」とコラボレーションしたはずれなしのくじ。全国のミニストップ、ホビーショップ、書店などにて販売される。
A賞の「ぬいぐるみ モノ消しゴム」（全1種 ／約60cm）からF賞の「クリアファイル＆ステッカーセット」（全5種 ／A4サイズ、ステッカー 約8cm）のほか、LH（ラストハッピー）賞の「ぬいぐるみ モノ消しゴム ブラック」WH（ダブルハッピー）賞の「A～LH賞全種セット」などがラインナップされている。
さらに、F賞のくじ券のみに記載されたID番号を入力して応募することで、EXH（エクストラハッピー）賞として100名に「A賞 ぬいぐるみ モノ消しゴム」が当たる。
□「タイトーくじ トンボ鉛筆」
「タイトーくじ トンボ鉛筆」ラインナップA賞：「ぬいぐるみ モノ消しゴム」（全1種 ／約60cm） B賞：「ローラークリーナー モノ消しゴム」（全1種 ／約26cm） C賞：「ランチトートバッグ」（全3種 ／約30cm） D賞：「クリアポーチ」（全3種 ／約15cm～約18cm） E賞：「タオルコレクション」（全5種 ／約22～32cm）※種類は選べません。 F賞：「クリアファイル＆ステッカーセット」（全5種 ／A4サイズ、ステッカー 約8cm）※種類は選べません。 LH賞：「ぬいぐるみ モノ消しゴム ブラック」（全1種 ／約60cm） WH賞：「A～LH賞全種セット」 EXH賞：「A賞 ぬいぐるみ モノ消しゴム」
A賞：「ぬいぐるみ モノ消しゴム」（全1種 ／約60cm）
B賞：「ローラークリーナー モノ消しゴム」（全1種 ／約26cm）
C賞：「ランチトートバッグ」（全3種 ／約30cm）
D賞：「クリアポーチ」（全3種 ／約15cm～約18cm）
E賞：「タオルコレクション」（全5種 ／約22～32cm）※種類は選べません。
F賞：「クリアファイル＆ステッカーセット」（全5種 ／A4サイズ、ステッカー 約8cm）※種類は選べません。
LH賞：「ぬいぐるみ モノ消しゴム ブラック」（全1種 ／約60cm）
WH賞：「A～LH賞全種セット」
EXH賞：「A賞 ぬいぐるみ モノ消しゴム」
Licensed by Tombow Pencil Co.,Ltd.
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