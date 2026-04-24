【タイトーくじ トンボ鉛筆】 4月25日 発売 価格：1回800円

タイトーは、くじ「タイトーくじ トンボ鉛筆」を4月25日に発売する。価格は1回800円。

本商品は、文具メーカー「トンボ鉛筆」とコラボレーションしたはずれなしのくじ。全国のミニストップ、ホビーショップ、書店などにて販売される。

A賞の「ぬいぐるみ モノ消しゴム」（全1種 ／約60cm）からF賞の「クリアファイル＆ステッカーセット」（全5種 ／A4サイズ、ステッカー 約8cm）のほか、LH（ラストハッピー）賞の「ぬいぐるみ モノ消しゴム ブラック」WH（ダブルハッピー）賞の「A～LH賞全種セット」などがラインナップされている。

さらに、F賞のくじ券のみに記載されたID番号を入力して応募することで、EXH（エクストラハッピー）賞として100名に「A賞 ぬいぐるみ モノ消しゴム」が当たる。

□「タイトーくじ トンボ鉛筆」

「タイトーくじ トンボ鉛筆」ラインナップ

A賞：「ぬいぐるみ モノ消しゴム」（全1種 ／約60cm） B賞：「ローラークリーナー モノ消しゴム」（全1種 ／約26cm） C賞：「ランチトートバッグ」（全3種 ／約30cm） D賞：「クリアポーチ」（全3種 ／約15cm～約18cm） E賞：「タオルコレクション」（全5種 ／約22～32cm）※種類は選べません。 F賞：「クリアファイル＆ステッカーセット」（全5種 ／A4サイズ、ステッカー 約8cm）※種類は選べません。 LH賞：「ぬいぐるみ モノ消しゴム ブラック」（全1種 ／約60cm） WH賞：「A～LH賞全種セット」 EXH賞：「A賞 ぬいぐるみ モノ消しゴム」

A賞：「ぬいぐるみ モノ消しゴム」（全1種 ／約60cm）

B賞：「ローラークリーナー モノ消しゴム」（全1種 ／約26cm）

C賞：「ランチトートバッグ」（全3種 ／約30cm）

D賞：「クリアポーチ」（全3種 ／約15cm～約18cm）

E賞：「タオルコレクション」（全5種 ／約22～32cm）※種類は選べません。

F賞：「クリアファイル＆ステッカーセット」（全5種 ／A4サイズ、ステッカー 約8cm）※種類は選べません。

LH賞：「ぬいぐるみ モノ消しゴム ブラック」（全1種 ／約60cm）

WH賞：「A～LH賞全種セット」

EXH賞：「A賞 ぬいぐるみ モノ消しゴム」

Licensed by Tombow Pencil Co.,Ltd.

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