セクシー女優・三木環奈、102センチ“最胸”の存在感 1st写真集でナイスバディを惜しげもなく披露
セクシー女優の三木環奈（22）のファースト写真集『エッチ、愛、Jカップ！』が、きょう24日に発売された。102センチのJカップを持つスタイルと、恥じらいを残した素顔のギャップが魅力とされる三木の個性に迫った一冊となっている。
【写真】恥じらいと大人の表情が交差する三木環奈
三木は、あどけなさと凛とした美貌をあわせ持つ一方で、自他ともに認める“陰キャ”という内面との対比が特徴的な存在。SNSでも注目を集めており、TikTokで約13万人、Xで約7.1万人のフォロワーを抱える。名前は「三木」と書いて「さんのき」と読む。
同作では、恥じらいを感じさせる表情を見せながらも、Jカップのプロポーションを惜しみなく披露。「かわいい」と「セクシー」が同居する構成となっており、22歳の等身大の魅力を映し出している。健康的な色気を感じさせるカットに加え、艶やかな衣装に身を包んだ大人びた表情も収録されている。
三木は身長161センチ、スリーサイズはB102（J）・W60・H89。現役女子大生としての顔も持つ。
【写真】恥じらいと大人の表情が交差する三木環奈
三木は、あどけなさと凛とした美貌をあわせ持つ一方で、自他ともに認める“陰キャ”という内面との対比が特徴的な存在。SNSでも注目を集めており、TikTokで約13万人、Xで約7.1万人のフォロワーを抱える。名前は「三木」と書いて「さんのき」と読む。
三木は身長161センチ、スリーサイズはB102（J）・W60・H89。現役女子大生としての顔も持つ。