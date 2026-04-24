『日プ新世界』“ビジュアルセンター”発表「吾輩1位？」 練習生ら絶賛「光を放ってた」「オーラがすごい」
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#5が、23日午後9時からLeminoにて無料配信され、“ビジュアルセンター”が発表された。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
#5では「第1回順位発表式」が行われたほか、101人の練習生が選ぶ「ビジュアルNo.1」の発表も行われた。
1位に選ばれたのは、パク・シヨン。練習生からは「本当にオーラがすごい」「全体的に雰囲気がめっちゃいい」「彼ならではのスタイルがあり、とても魅力的」「めっちゃ優しくて、光を放ってた」といった声が寄せられた。
本人は「吾輩1位？」と独特の言葉でリアクションで驚きを表現。シヨンについて「あの顔なので、シンプルなのがかっこいい」と熱弁する照井康祐からのリクエストを受け、シヨンは「サランヘ」と愛の言葉をささやいた。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信される。
【「ビジュアルNo.1」順位一覧】
1位：パク・シヨン
2位：加藤大樹
3位：岡田侑磨
4位：小野慶人、小笠原 ジュゼッペ 慧、チェン・リッキー
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
#5では「第1回順位発表式」が行われたほか、101人の練習生が選ぶ「ビジュアルNo.1」の発表も行われた。
本人は「吾輩1位？」と独特の言葉でリアクションで驚きを表現。シヨンについて「あの顔なので、シンプルなのがかっこいい」と熱弁する照井康祐からのリクエストを受け、シヨンは「サランヘ」と愛の言葉をささやいた。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信される。
【「ビジュアルNo.1」順位一覧】
1位：パク・シヨン
2位：加藤大樹
3位：岡田侑磨
4位：小野慶人、小笠原 ジュゼッペ 慧、チェン・リッキー