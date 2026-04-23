サッカー元なでしこジャパンでタレントの丸山桂里奈（43）が、23日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会 2時間SP」（後9・00）にVTR出演し、行方不明だった宝物について明かした。

元日本代表GK本並健治氏（61）と20年に結婚し、23年に第1子女児が誕生。番組では、家族が住む自宅のキッチンをリフォームする企画が行われた。

倉庫状態と化していた部屋は整理し、子供の遊具などを置けるほどきれいになったという。そんな中で、見つからなかった勲章が出てきたことを明かした。

「あったんでね。メダルが。紛失していたから」。白い包み紙の中から出てきたのは、何と11年ワールドカップ（W杯）の優勝メダル、12年ロンドン五輪の銀メダルだった。

丸山は「ごみの中から見つかったの」とぶっちゃけ、スタジオに悲鳴が上がった。整理する過程で、出したごみの中から出てきたといい、「（業者から）“メダル捨ててもいいんですか？”みたいに来て。“えっ？”みたいな」と明かした。

これを教訓に、メダルは大きなバッグにしまうよう決めたという。スタジオの「嵐」櫻井翔は「だって、国民栄誉賞の時のじゃないの？」と驚いていた。