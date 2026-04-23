1歳の弟くんと『半日ぶり』に再会したわんこ。嬉しすぎて取った微笑ましい行動とは…！？尊すぎるワンシーンが話題を呼び、投稿は134万回再生を突破。「ピョンピョン可愛い♡」「進化を遂げてる(笑)」「仲良しさんね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：1歳の男の子と半日ぶりに再会した犬→ドアを開けた瞬間、嬉しくなりすぎて…尊すぎる『喜び方』】

わんこと1歳の弟くん…半日ぶりの再会

YouTubeチャンネル「うわうわ犬のハナ」の投稿者さんは、ペキニーズ×チワワのMIX犬「ハナ」ちゃんと、投稿者さんの息子さんである弟くんとの微笑ましい日常を随時紹介しています。今回ご紹介する投稿は、『半日ぶり』にふたりが再会したときの何気なくも尊いワンシーン。

とある日、廊下をトテトテと歩く弟くんの姿が。まるで目的地が決まっているような、おぼつかないながらもしっかりとした足取りだったそう。それもそのはず、弟くんの行く先、扉の向こうにはハナちゃんがいました…！

弟くんが生まれたときからお世話をし、見守ってきたハナちゃん。そんなハナちゃんのことが弟くんも大好きだといいます。

ピョンピョン歩きが可愛い♡

一生懸命手を伸ばしてドアノブをガチャン…と開けることに成功！すると待ってましたとばかりにハナちゃんが登場し、弟くんと並んで歩き出したとか。

嬉しそうに弟くんの顔を見ながら、ピョンピョン飛び跳ねるように二足歩行していたそう。ふたりの後ろ姿だけで、こんなにも『可愛い』を体現できるなんて…反則です！

今は並んで歩くふたりも、あっという間に「かけっこ」をするようになるのでしょう。何気ない日常のワンシーンも大切な宝物ですね♡

この投稿にニンマリした人は多かったようで「お互い大好きなのね」「可愛すぎる姉弟♡」「ピョンピョンたまらん」など、多くのコメントが寄せられています。

仲良しさんなふたりの日常

仲良しさんすぎるハナちゃんと弟くんの日常もご紹介！この日も一緒のふたり。ハナちゃんに触れようと手を伸ばした弟くんですが、ちょっぴり長さが足りず届きません…。するとハナちゃんの方が、グイっと勢いよく近づいてくれたそう。これには弟くんも大喜び…！

弟くんの無邪気で嬉しそうな笑い声が部屋中に響いていたのだとか。弟くんを喜ばせようとするハナちゃんの優しい気遣いも、まさにお姉さんといった振る舞いです。チャーミングで頼りになるお姉さんがいる弟くんは幸せ者ですね…！

YouTubeチャンネル「うわうわ犬のハナ」には、ハナちゃんと弟くん、ご家族の微笑ましい日常が随時紹介されています。気になる方は、是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うわうわ犬のハナ」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております