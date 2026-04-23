プレリュードに新たな動き、謎のティザー公開

2026年4月23日時点で、ホンダ公式ホームページの「プレリュード」商品ページに新たな動きが見られます。

掲載されたのは、夕暮れの海辺を背景にプレリュードのシルエットを映し出した1枚のティザー画像です。

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そこには「2027 Limited Edition COMING SOON」というメッセージが大きく掲げられ、さらに「The Blooming.感性がひらきだす。」という印象的なコピーが添えられています。

詳細は一切明かされていないものの、この演出は明らかに新たな特別仕様車の存在を示唆するものといえるでしょう。

プレリュードは、1978年に初代が誕生したホンダのスペシャリティクーペです。スタイリッシュな2ドアボディと先進技術を武器に人気を集め、「デートカー」という言葉を象徴する存在として一時代を築きました。

初代モデルには国産初の電動式サンルーフが採用され、その後も世界初の四輪操舵システム（4WS）やアンチロックブレーキシステム（ABS）といった革新的技術を積極的に導入するなど、常に時代の先を行くモデルとして進化を続けてきました。

しかし1996年に登場した5代目を最後に、2001年で生産を終了。一度はその歴史に幕を下ろしています。

それでもプレリュードの名は消えることはなく、2023年の「ジャパンモビリティショー」でコンセプトモデルが公開されると、一気に復活への機運が高まりました。

そして2025年9月、ついに現行モデルとなる6代目プレリュードが正式発表及び発売に至ります。

実に24年ぶりの復活となった6代目は、「UNLIMITED GLIDE」をコンセプトに掲げ、滑らかで自由な走行感とスポーティなドライビングを両立したスペシャリティスポーツとして再定義されました。

パワートレインにはホンダ独自のハイブリッドシステム「スポーツe：HEV」を採用し、環境性能と走行性能を高い次元で融合している点も特徴です。

また販売面では、初年度限定のオンライン専用モデル「Honda ON Limited Edition（ホンダオン リミテッドエディション）」が用意されていた点も見逃せません。

このモデルはムーンリットホワイト・パールのボディにブラックルーフを組み合わせた専用仕様で、通常モデルとは一線を画す特別感を演出していました。

価格（消費税込み）は通常モデルが617万9800円に対して、Honda ON Limited Editionが648万100円と設定されていましたが、現在は「ご好評につき申込受付を終了いたしました」と案内されており、その希少性はさらに高まっている状況です。

こうした背景を踏まえると、今回のティザー画像が意味するところは非常に興味深いものがあります。

まず「2027 Limited Edition」という表記から、登場時期は2027年である可能性が高いと考えられます。

シルエットに目を向けると、低く伸びやかなノーズと滑らかなルーフラインは現行プレリュードのプロポーションと同じように見え、大幅なデザイン変更は行われない可能性が高そうです。つまり、カラーやディテールで差別化を図る特別仕様車と捉えるのが自然でしょう。

さらに注目すべきは、ティザー画像に添えられた「香り立つ、深紅の世界」というフレーズです。

これは新たなボディカラーの存在を強く示唆していると考えられ、従来の「フレームレッド」とは異なる、より深みのあるボルドー系カラーの採用が期待されます。

外装だけでなく、内装においてもカラーコーディネートの刷新が行われる可能性があり、より上質で感性に訴える仕立てになることも十分に考えられます。

加えて「感性がひらきだす」という表現からは、単なる見た目の変更にとどまらず、ドライビング体験や車内空間の演出にまで踏み込んだ進化が想像されます。

例えば音響やライティング、素材といった要素を通じて、ドライバーの感覚に訴えかけるような新しい価値が付加される可能性もあるでしょう。

今回のティザーはあくまで序章に過ぎませんが、プレリュードが再び進化のフェーズに入ったことを示す重要なサインといえます。

復活を果たしたばかりのモデルに対して、ここまで早い段階で新たな特別仕様車を予告してきたホンダの姿勢からは、このモデルにかける強い意志が感じられます。

2027年に登場するとみられる新たな「Limited Edition」がどのような姿で現れるのか。今後の続報から目が離せません。