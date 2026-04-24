短い時間で色んな場所へ。クルーズ船を愛するスペイン人夫婦が初来日の東京で堪能した“日本の美”
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イチマルク │ FREE RIDEが「「まるで別世界だ...」初来日外国人夫婦をアートアクアリウムに連れて行ったら大興奮した！！#FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開した。初来日となるスペイン人夫婦を東京の「アートアクアリウムミュージアム」と居酒屋へ案内し、2人が日本の美しい芸術と食文化に「最高だよ！」と感動する様子が収められている。
空港で出会ったスペイン人夫婦は、明日から乗船するクルーズ旅行を前に、東京を1日だけ観光するという。Jukiaの提案で銀座の「アートアクアリウムミュージアム」を訪れた2人は、金魚と満開の桜、そして色鮮やかな光が織りなす幻想的な空間に「すごく綺麗だね」「信じられない」と大興奮。神社にある「鳥居」のモチーフなど、日本ならではの演出にすっかり心を奪われた様子だった。
続いて一行は、日本のタパスとも言える「居酒屋」へ向かった。席に着くなり提供されたおしぼりで手を拭いたスペイン人女性は、「日本人と言えばめっちゃ清潔なイメージ。どこに行っても綺麗だし最高」と、日本の衛生観念を絶賛する。料理が運ばれてくると、Jukiaから「いただきます」という感謝の言葉を教わり、不慣れな箸の持ち方に苦戦しながらも日本の味覚に挑戦した。特に和牛のステーキを口にしたスペイン人男性は、「最高だよ！」と目を輝かせ、その美味しさにすっかり魅了されていた。
自国のタパスについて「揚げ物ばかりで全く健康的ではないよ」と笑い合いながら、日本の居酒屋の質の高さに驚く2人。食後には「ごちそうさま」というフレーズも学び、日本の食事作法を存分に吸収していく。最後にJukiaから手作りのお土産を受け取った夫婦は、「超可愛い〜！」「すごく素敵だよ！」と語り、特別な思い出を作ってくれたJukiaへの深い感謝を口にした。
空港で出会ったスペイン人夫婦は、明日から乗船するクルーズ旅行を前に、東京を1日だけ観光するという。Jukiaの提案で銀座の「アートアクアリウムミュージアム」を訪れた2人は、金魚と満開の桜、そして色鮮やかな光が織りなす幻想的な空間に「すごく綺麗だね」「信じられない」と大興奮。神社にある「鳥居」のモチーフなど、日本ならではの演出にすっかり心を奪われた様子だった。
続いて一行は、日本のタパスとも言える「居酒屋」へ向かった。席に着くなり提供されたおしぼりで手を拭いたスペイン人女性は、「日本人と言えばめっちゃ清潔なイメージ。どこに行っても綺麗だし最高」と、日本の衛生観念を絶賛する。料理が運ばれてくると、Jukiaから「いただきます」という感謝の言葉を教わり、不慣れな箸の持ち方に苦戦しながらも日本の味覚に挑戦した。特に和牛のステーキを口にしたスペイン人男性は、「最高だよ！」と目を輝かせ、その美味しさにすっかり魅了されていた。
自国のタパスについて「揚げ物ばかりで全く健康的ではないよ」と笑い合いながら、日本の居酒屋の質の高さに驚く2人。食後には「ごちそうさま」というフレーズも学び、日本の食事作法を存分に吸収していく。最後にJukiaから手作りのお土産を受け取った夫婦は、「超可愛い〜！」「すごく素敵だよ！」と語り、特別な思い出を作ってくれたJukiaへの深い感謝を口にした。
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