人形のような可愛らしい姿が“リアル美少女お父さん”として注目されている、2児の父親でタレントの谷琢磨（48）が、ベッドで眠る姿を披露し、「本物の女の子みたい」「寝顔も可愛いお父さん」など反響が寄せられている。

【映像】“リアル美少女お父さん”谷琢磨が眠る姿や整形ビフォーアフター

モデルやタレント、ミュージシャンなど幅広いジャンルで活動している谷。雑誌の撮影で女性モデルの代役を務めたことがきっかけで、プライベートでも女装ファッションを楽しむようになったという。SNSでは「お父さんのすっぴん。メイクレシピじゃなくて注射レシピ公開」とコメントしたすっぴんショットや、人中短縮をした整形のビフォーアフターなども公開していた。

ベッドで眠る姿に反響

2026年4月22日に更新したInstagramでは、「きのうは体調を崩しお休みしていましたが、きょうは元気になりました」とし、ベッドで眠る無防備な様子を披露。

この投稿には「ノーマルでこんなに可愛いのか」「小学生にしか見えない」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）