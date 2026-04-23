23日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数288、値下がり銘柄数1056と、値下がりが優勢だった。



個別では津田駒工業<6217>、日本ギア工業<6356>がストップ高。ユニチカ<3103>、シリウスビジョン<6276>は一時ストップ高と値を飛ばした。ウエストホールディングス<1407>、Ｂ－Ｒ サーティワンアイスクリーム<2268>、ＡＳＪ<2351>、ＫＧ情報<2408>、ジーエルテクノホールディングス<255A>など24銘柄は年初来高値を更新。アトラグループ<6029>、アウンコンサルティング<2459>、ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<6777>、テクニスコ<2962>、日本興業<5279>は値上がり率上位に買われた。



一方、ホクリヨウ<1384>、サンヨーホームズ<1420>、明豊ファシリティワークス<1717>、第一建設工業<1799>、大豊建設<1822>など94銘柄が年初来安値を更新。クボテック<7709>、ウェルディッシュ<2901>、Ｓｈｉｎｗａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<2437>、トランスジェニックグループ<2342>、フクビ化学工業<7871>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース