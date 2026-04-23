▼エイシンウィスパー（今野師）半マイルだけでしたが、しまい重点でいい感じ。成長途上だけど操縦性が高い馬です。

▼コウギョク（昆師）追い切りは動く馬。前走はテンションが…。あとは精神状態。その一点だけ。新馬勝ちの内容からしても力は持っているので。

▼サムシングスイート（伊藤大師）先週も良かったけど（今週も）いい動きだった。馬自体は元々、動いていたのでね。

▼スタニングレディ（高木師）余裕のある動きで良かった。広いコースの方が合っている。長い距離も合うので、立ち回りのうまさを生かせれば。

▼ファムクラジューズ（黒岩師）この子なりに走りの質が良くなっている。一貫して東京2000メートルを使ってきた。操縦性、脚質を含めて、この舞台が合っている。

▼ペイシャシス（加藤公師）追い切りは動くので、やり過ぎないように。動きは良かった。あとは体が小さいので輸送してどうか。

▼ペンダント（池江師）攻めはもう少し軽くても良かったが状態はいい。ダートの方がいいかもしれないが芝でもう一度、挑戦します。

▼ラベルセーヌ（荻野極）前走よりも動きは良かった。精神面が落ち着けば、重賞でも能力面は通用する。

▼リスレジャンデール（栗田師）先週、今週とジョッキー（津村）に感触をつかんでもらった。帰ってくるたびに馬のボリュームが良くなっている。