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知っておきたい文科省の新制度。ギフテッドの小中学生が大学で学べる「2階建て」教育とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

学習塾専門家で合同会社SyUNi代表の小田氏が、YouTubeチャンネル「Edu-NEWS_おだ」で「【速報解説】ギフテッドの小中学生、大学で受講可能に。文科省"才能ある子"新制度の全貌」と題した動画を公開した。



動画では、文部科学省のワーキンググループで示された、特定分野に特異な才能のある児童生徒向けの新しい教育制度の全貌と、その中核となる「2階建て」構造について解説している。



小田氏はまず、日本の才能教育における最大のキーワードとして「2階建て構造」を挙げる。これは、通常の教育課程を「1階」とし、その上に特別の教育課程である「2階」を乗せるという仕組みだ。飛び級や飛び入学を明確に否定し、在籍する学年や学校を変えずに、一部の教科や時間だけを高度な学びに置き換える「部分早修」と「拡充」を採用している。具体的な2階の活動としては、小中学生が大学の講義を受講したり、博物館や民間団体のプログラムに参加したりすることが想定されている。



また、小田氏はこの制度の大きな特徴として「誰が才能児かを国として定義しない」点を強調する。アメリカや韓国のように才能児を定義・選抜するのではなく、支援が必要かどうかに焦点を当てることで、ラベル付けや過度な選抜競争、同級生からの異質視といった弊害を避ける狙いがあるという。



さらに、特異な才能と発達障害などの困難を併せ持つ「2E（Twice-Exceptional）」の子どもたちに対する支援策として、「2階シート」という共通の電子様式が導入される点にも言及。複数の特例措置を一つのファイルで管理することで、支援の漏れを防ぎ、現場の教員の負担を軽減する画期的な仕組みだと高く評価した。



小田氏は「早修が受験に有利にならないような歯止めも明文化されている」と述べ、制度の悪用を防ぐ仕組みが整っていることを紹介した。才能を定義せず「支援」に主眼を置いたこの新制度は、2030年以降の日本の才能教育の基盤となりそうだ。