2031年のバスケW杯開催地がフランスに決定…パリ・リール・リヨンの3都市で熱戦、決勝はパリで開催へ

4月22日、FIBA（国際バスケットボール連盟）は公式SNSを更新し、2031年に開催される「FIBAバスケットボールワールドカップ2031」の開催権をフランスに付与したと発表した。

本大会は、2031年8月29日から9月14日にかけて開催される予定。開催都市にはリール、リヨン、パリの3都市が名を連ねており、大会のクライマックスとなる最終フェーズは首都パリで行われる。

フランスでのバスケットボールワールドカップ開催は、世界選手権時代を含めても史上初。フランス代表は近年の国際大会で目覚ましい成績を残しており、2024年のパリ・オリンピックでは男女揃って銀メダルを獲得。ビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）ら次世代の世界的スターも台頭しており、地元開催となる2031年大会への期待は早くも高まりそうだ。

ワールドカップは、2023年に日本（沖縄）、フィリピン、インドネシアの3カ国共催で実施され、次回の2027年大会はカタールでの開催が既に決定している。ヨーロッパでの開催は2014年のスペイン大会以来、17年ぶりとなる。

■FIBAバスケットボールワールドカップ2031 概要



【大会期間】2031年8月29日（金）～9月14日（日）



【開催国】フランス



【開催都市】リール、リヨン、パリ（決勝フェーズはパリ）