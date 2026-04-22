女優・永作博美が主演のＴＢＳ系ドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜・午後１０時）に初登場したスーツ姿の男性の正体にネットは二度見した。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

２１日放送の第３話。胡桃（ファーストサマーウイカ）の自宅のシーン。胡桃が夕食の準備をしようとしていると、スーツ姿の夫・仁が帰宅した。胡桃が「サバ缶でパスタ作るけど、食べる？」と聞くと、仁は「大丈夫、今俺、糖質制限中だから」と拒否。胡桃は気を使って「ほかに何か作ろうか？」とたずねるも、仁は無表情で「自分のために時間使って。着替えたらジム行ってくる」と言って去って行った…。

ネットは、仁を演じた男性に見覚え。「あれ？なんか彼氏ゴリマッチョだな？あれ？青木マッチョさん？え？え〜！って」「なんかどこかで見た事あるなてよく見たらマッチョ青木さんだった」「マッチョさん見た目分からんやった！」「青木マッチョに見えて調べたら本当に青木マッチョだった」「見覚えのある上腕と思ったら青木マッチョやん」とびっくり。

お笑いコンビ「かけおち」の青木マッチョだった。髪型もいつもと違い、別人のよう。「青木マッチョなのか？髪型と服違うと別人だな」「青木マッチョいつでも前髪上げてて欲しい」「時すでにおスシまさかの青木マッチョでてきた」「スーツ着てる時分からんかった」「青木マッチョさんのおでこ見せ＆スーツ姿」と驚きが止まらず、「前髪上げてスーツやとばーーーりいい男やね」「前髪上げてる青木マッチョめちゃくちゃイケメン」と絶賛した。