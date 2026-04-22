けんがだんじりが「お土産箱」に 阿南市橘町のまちおこし【徳島】
阿南市橘町の秋の風物詩「けんかだんじり」をモチーフにした「お土産箱」が先日お目見えしました。
祭りのシンボルを使った、ここだけのまちおこしです。
（駄菓子屋すまいる）
「持ちたい？」
「いいなあこれ」
見た目もかわいらしい、祭りの山車を模した紙の箱。
この箱の元になったのが、阿南市橘町の秋の風物詩「橘のけんかだんじり」。
毎年10月1日と2日、秋祭りで、男たちが威勢の良い声を上げながら、重さ4トンのだんじりをぶつけあう行事です。
まちのシンボルともいえる、その「だんじり」が、このほどお土産箱になりました。
阿南市橘町の商店街組合が企画、町内の40の商店が協力し、4月17日から取扱いを始めました。
（橘優良店会・四宮浩 代表理事）
「まちの文化や想いがあるものに焦点当てて、それで商店街が団結できるものがあればいいと思い（作った）」
漁師町・橘町で水揚げされたばかりの海産物を扱うこちらのお店では。
（黒兵海産・鶴岡拓哉さん）
「量り売りしているので、ビニール袋に入れて、（箱に）一緒に入れてお土産にしてもらったらちょうどいい」
（客）
「この箱を見てお祭りにも来てくれたら、まちおこしにもなるしいい」
創業約100年のこちらの和菓子店では、だんじりがモチーフのまんじゅうとセットで販売しています。
（つるや菓子舗・加藤貴之さん）
「箱がきれいにできて満足しています。橘のお土産として、いろんなところに広がっていけばいい」
（橘優良店会・四宮浩 代表理事）
「まずは、地域の中で少しずつ根付いていきながら、何かのお土産になったり何かの話題になったり」
「新しい販売方法ができたりしていくと、商店街としてはいい」
このお土産箱は、橘町の商店のほか、阿南市の道の駅「公方の郷なかがわ」の物産コーナーでも取り扱っています。
「けんかだんじり」は、町の商店にも新たな勢いをもたらしています。