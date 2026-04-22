阿南市橘町の秋の風物詩「けんかだんじり」をモチーフにした「お土産箱」が先日お目見えしました。



祭りのシンボルを使った、ここだけのまちおこしです。

（駄菓子屋すまいる）

「持ちたい？」

「いいなあこれ」

見た目もかわいらしい、祭りの山車を模した紙の箱。



この箱の元になったのが、阿南市橘町の秋の風物詩「橘のけんかだんじり」。



毎年10月1日と2日、秋祭りで、男たちが威勢の良い声を上げながら、重さ4トンのだんじりをぶつけあう行事です。

まちのシンボルともいえる、その「だんじり」が、このほどお土産箱になりました。



阿南市橘町の商店街組合が企画、町内の40の商店が協力し、4月17日から取扱いを始めました。

（橘優良店会・四宮浩 代表理事）

「まちの文化や想いがあるものに焦点当てて、それで商店街が団結できるものがあればいいと思い（作った）」

漁師町・橘町で水揚げされたばかりの海産物を扱うこちらのお店では。

（黒兵海産・鶴岡拓哉さん）

「量り売りしているので、ビニール袋に入れて、（箱に）一緒に入れてお土産にしてもらったらちょうどいい」

（客）

「この箱を見てお祭りにも来てくれたら、まちおこしにもなるしいい」

創業約100年のこちらの和菓子店では、だんじりがモチーフのまんじゅうとセットで販売しています。

（つるや菓子舗・加藤貴之さん）

「箱がきれいにできて満足しています。橘のお土産として、いろんなところに広がっていけばいい」

（橘優良店会・四宮浩 代表理事）

「まずは、地域の中で少しずつ根付いていきながら、何かのお土産になったり何かの話題になったり」

「新しい販売方法ができたりしていくと、商店街としてはいい」

このお土産箱は、橘町の商店のほか、阿南市の道の駅「公方の郷なかがわ」の物産コーナーでも取り扱っています。



「けんかだんじり」は、町の商店にも新たな勢いをもたらしています。