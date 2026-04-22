村上が勢いをつけてきた(C)Getty Images

ホワイトソックスの村上宗隆の勢いが止まらない。

現地、4月21日に敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場。4試合連続となる9号ソロを放った。この時点でアーロン・ジャッジと並び、ア・リーグ2位の本塁打数を記録した。

【動画】打った瞬間！村上はメジャー最長となる4試合連続の9号を放った

17日のアスレチックス戦の満塁弾から始まり試合前までで3戦連発と打撃が注目されていたが、しっかりやってのけた。

4−0の2回二死で迎えた第2打席。右腕メリル・ケリーの内角チェンジアップを完璧に捉えると豪快に右翼席へ放り込んだ。

打球速度113マイル（約182キロ）、飛距離426フィート（約130メートル）の圧巻の一発で球場を訪れたファンから大歓声が沸き起こった。

こぶしを振り上げながらダイヤモンドを1周、塁を回る際にはWBCの侍ジャパンでおなじみとなったお茶たてポーズを見せる余裕もあった。

ノリに乗っている。開幕から3戦連発とスタートダッシュをかけた後、少し勢いは止まる時期もあったが、再び快音を響かせ始めた。シーズン63発ペースと脅威のハイスピードでホームランを量産している。