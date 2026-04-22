50歳・くわばたりえ、10キロのダイエット成功でビフォー・アフター披露「更年期でも変われた！」 “紆余曲折”乗り越え最後は「5ヶ月ぐらいで10キロ落ちました」
3児の母で、お笑いコンビ・クワバタオハラのくわばたりえ（50）が21日、自身のYouTubeチャンネルを更新。10キロのダイエットに成功したことを明かし、ビフォー・アフターを披露した。
【動画】「更年期でも変われた！」ダイエットで10キロの減量！くわばたりえのビフォー・アフター ※52秒ごろ〜
動画は「大変お見苦しい動画からのスタートになりますが…是非、最後まで観ていただけたらありがたいです。更年期でも変われた！」というテロップとともにスタートした。
最初におなかやおしりなどの“ふくよか”なボディーラインがあらわになったチャイナ服姿のくわばたが登場。その後、ダイエットに成功しチャイナ服が着られるようになった“スッキリ”したくわばたの近影を並べて、ビフォー・アフターを披露した（※52秒ごろ〜）。
インタビューでは、紆余曲折あったダイエットについて紹介していき、40代後半から身体が重くなりはじめ、一時は1年で10キロ増加しMAX70キロまで達したと説明。今年3月24日の50歳の誕生日までに体重を50キロ台にすることを目標に、2024年5月から本格的にダイエットをスタートしたという。
自宅での運動からはじまり、キックボクシング、パーソナルトレーニングに通うも成果が出ず。さらに更年期の症状も重なりなかなか痩せずに悩んでいたところ、25年7月にYouTubeでの共演をきっかけにお笑いタレント・小藪千豊がオンラインサロンで展開している「ヘルシー教」に入会したと話した。それまでは、何をやってもてんでダメだったくわばたが「5ヶ月ぐらいで10キロ落ちました」という。
内容としては、LINE上でのやり取りがメインで、自身の食生活を提示して現状を知り、食事改善をしていくというもの。身体のメカニズムを理解することで意識的な変化が起こり、大好きだというアルコールについても「お酒を減らすんじゃなくて、やめてみよ。50歳の誕生日まで禁酒って、自分で決めました」と自らの意志で禁酒にも取り組んだ。
結果、25年7月に体重70.15キロ、体脂肪率40.4％だったのが、26年4月には体重58.8キロ、体脂肪率32.1％まで減少。「運動ゼロです。運動してないです」と、食事や生活改善のみで11.35キロのダイエットに成功したという。現状、リバウンドはなく、3月に誕生日を迎えて禁酒を解除してからも体重は増えていないそうだ。
「ヘルシー教」でのダイエット挑戦により、体型が変わっただけでなく「健康に対する知識がすっごく増えました」「自分でもいっぱい調べるようになりましたし」とくわばた。「家族全員が健康な食事を摂ることができてるから、家族全員を健康な身体にさせていただけたってことが一番ありがたいなって」と感謝していた。
今後については、スキマ時間にできる「続ける運動」もしていきたいと話していた。
【動画】「更年期でも変われた！」ダイエットで10キロの減量！くわばたりえのビフォー・アフター ※52秒ごろ〜
動画は「大変お見苦しい動画からのスタートになりますが…是非、最後まで観ていただけたらありがたいです。更年期でも変われた！」というテロップとともにスタートした。
最初におなかやおしりなどの“ふくよか”なボディーラインがあらわになったチャイナ服姿のくわばたが登場。その後、ダイエットに成功しチャイナ服が着られるようになった“スッキリ”したくわばたの近影を並べて、ビフォー・アフターを披露した（※52秒ごろ〜）。
自宅での運動からはじまり、キックボクシング、パーソナルトレーニングに通うも成果が出ず。さらに更年期の症状も重なりなかなか痩せずに悩んでいたところ、25年7月にYouTubeでの共演をきっかけにお笑いタレント・小藪千豊がオンラインサロンで展開している「ヘルシー教」に入会したと話した。それまでは、何をやってもてんでダメだったくわばたが「5ヶ月ぐらいで10キロ落ちました」という。
内容としては、LINE上でのやり取りがメインで、自身の食生活を提示して現状を知り、食事改善をしていくというもの。身体のメカニズムを理解することで意識的な変化が起こり、大好きだというアルコールについても「お酒を減らすんじゃなくて、やめてみよ。50歳の誕生日まで禁酒って、自分で決めました」と自らの意志で禁酒にも取り組んだ。
結果、25年7月に体重70.15キロ、体脂肪率40.4％だったのが、26年4月には体重58.8キロ、体脂肪率32.1％まで減少。「運動ゼロです。運動してないです」と、食事や生活改善のみで11.35キロのダイエットに成功したという。現状、リバウンドはなく、3月に誕生日を迎えて禁酒を解除してからも体重は増えていないそうだ。
「ヘルシー教」でのダイエット挑戦により、体型が変わっただけでなく「健康に対する知識がすっごく増えました」「自分でもいっぱい調べるようになりましたし」とくわばた。「家族全員が健康な食事を摂ることができてるから、家族全員を健康な身体にさせていただけたってことが一番ありがたいなって」と感謝していた。
今後については、スキマ時間にできる「続ける運動」もしていきたいと話していた。