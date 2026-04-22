アクセルスペースホールディングス<402A.T>が大幅反発している。２１日の取引終了後に、子会社アクセルスペースが衛星プロジェクトのワンストップサービス「ＡｘｅｌＬｉｎｅｒ」事業の軌道上実証サービス「ＡｘｅｌＬｉｎｅｒ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ」の提供に関して、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）と基本協定書を締結すると発表したことが好感されている。



今回の基本協定書は、ＪＡＸＡが実施する宇宙機用高機動型電気推進の基礎研究と軌道上実験において、「ＡｘｅｌＬｉｎｅｒ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ」の提供について検討するもので、今後数カ月をメドにＪＡＸＡとの間で随意委託契約を締結する予定。期間は２６年度から実証期間の終了まで４年程度となる予定で、業績への影響も４年程度をかけて寄与するとしている。



出所：MINKABU PRESS