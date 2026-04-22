野口寿浩氏が伝授する「1-0」からのインサイドワーク

初球がボールとなり、カウントが1-0（1ボール・ノーストライク）になった場面、多くの打者は「次はストライクを取りに来る」と考え、初球以上に積極性を高めてくる。この状況でバッテリーはどう振る舞うべきか。ヤクルトや阪神など4球団で21年間プレーし、野村克也監督のもとでID野球を体現した名捕手・野口寿浩さんは、このカウントこそ打者の反応を活かす絶好の機会だと語る。

野口さんによれば、打者は「甘いところに来たら手を出しにいく、そういう意識で立つ」場面。例えば、真っすぐを待っているバッターに対し、1球目の反応をどう配球に繋げるかが重要になる。初球にインコースを投げてボールになったのであれば、「インコースを意識させておいての外の変化球」といった、前の球を伏線として利用する組み立てが有効な手段となるのだ。

ストライクの稼ぎ方には「見逃し」「空振り」「ファウル」の主に3種類がある。これらを打者のタイプに合わせて選択することが肝要だ。真っすぐ狙いで変化球を見逃すタイプなら変化球でカウントを取り、変化球にも対応してくるなら空振りやファウルを狙う。野口さんは「1球1球ブツブツと切って考えてしまうと分かりにくくなる。繋げていかないと」と、配球の連続性の重要性を強調する。

野口さんが現役時代、このカウントで最も嫌だったのが、外国人投手のようにボール先行になると力勝負にくる投手と、強打者が対峙するシチュエーションだったという。「ホームランバッターだと、（積極的に）フルスイングを合わせてくる」。単なる力押しでは「ミスショット待ち」の状態になり、痛打される確率が上がってしまう。その日の投手がどの球種でカウントを取れるのか、どの程度コントロールできているのかを正確に把握し、リードに反映させる冷静さが求められる。

配球に正解はないが、1球ごとに打者の狙いやタイミングを観察し、次の1球へ意図を繋げていく姿勢が、まずは大切だ。打者有利に見えるカウントでも、前の1球で見せた相手の反応を冷静に分析できれば、有利な状況へと転じられるはず。名捕手の思考を参考に、1球1球の意図を大切にする野球を実践してほしい。（First-Pitch編集部）