【義母「専業主婦は、幸せ！」】恥を知れ！価値観の押しつけはあまりに滑稽＜第11話＞#4コマ母道場
価値観は人それぞれ。何が正しくて何が間違いかを決めるよりも、大切なのは自分の価値観を他人に押し付けないことなのかもしれません。けれど価値観の押し付けは、ときに「自分を認めてほしい」という気持ちの裏返しでもあります。もしかすると、その根底には承認欲求に近い感情があるのかもしれませんね。今回は、そんな“価値観”をめぐって起こる、嫁VS姑のお話です。
第11話 他人の幸せを否定すんな！
【編集部コメント】
アリサさんVSお義母さんの戦いは、これにて終戦……ということでしょうか。言いたいことをすべて言い切ったアリサさん。お義母さんの涙もいつのまにか止まり、ショウさんたちはアリサさんのお言葉をひたすら聞くだけになってしまいました。どうかショウさんが今回のことで冷静になり、義実家とアリサさんとの間での自分の身の振り方について考え直してくれるきっかけになってくれればいいのにな……と願わずにはいられません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第11話 他人の幸せを否定すんな！
【編集部コメント】
アリサさんVSお義母さんの戦いは、これにて終戦……ということでしょうか。言いたいことをすべて言い切ったアリサさん。お義母さんの涙もいつのまにか止まり、ショウさんたちはアリサさんのお言葉をひたすら聞くだけになってしまいました。どうかショウさんが今回のことで冷静になり、義実家とアリサさんとの間での自分の身の振り方について考え直してくれるきっかけになってくれればいいのにな……と願わずにはいられません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙