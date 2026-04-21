「拳下ろしてみな～。目の前にいる人、案外敵じゃないかもよ」

参考：『時すでにおスシ!?』第3話は鮨アカデミーに激震が走る回に 益田千愛Pが見どころを語る

みなと（永作博美）の親友・泉美（有働由美子）の口から、全人類が心得るべき格言が飛び出した『時すでにおスシ!?』（TBS系）第3話。胡桃（ファーストサマーウイカ）に焦点が当たるとともに、大江戸（松山ケンイチ）の過去が明らかとなった。

大江戸が、かつて店主として営んでいた鮨屋で弟子に暴力を振るい、閉店に追い込まれたというニュース記事を見つけてきた胡桃。記事の内容を認める大江戸に対し、学長の横田（関根勤）はしばらくの出勤停止を命じる。しかし、実際は暴力と言っても胸ぐらを掴むに留まっており、それも弟子に嵌められたと言って差し支えない状況だった。

ただ、結果的にスタッフは全員大江戸の元から去り、お店を閉めることに。それを見かねた修行時代の師匠・土方（金田明夫）が横田に口利きし、大江戸を鮨アカデミーの講師にしてもらったのだ。ちなみに大江戸と横田の間で交わしていた「おスシ」の約束とは、「大きな声を出して、生徒を怖がらせない」「鋭い視線で生徒を刺さない」「しっかり全員卒業まで見届ける」の3つ。大江戸が生徒たちに声を荒げるたび、「しまった」という顔をしていたのはそのためだった。

さて、そんな事情も知らず、一方的に大江戸を責めてしまった胡桃。森（山時聡真）に「どうせ自分だけ不合格になった腹いせに、粗探ししてて見つけたとかじゃないんですか？」と痛いところを突かれ、ばつが悪いのか、彼女もまた学校に来なくなってしまう。だが、その間も胡桃に落ち込んでいる時間は一瞬たりともない。

邪念を取り払うべくランニングで体を動かし、別の鮨アカデミー探しに勤しむなど、どこまでも効率的でストイック。男性比率が高く、基本的に成果主義のコンサル業界で、胡桃は生き抜くためにこれまで必死に頑張ってきたのだろう。油断して出し抜かれないよう、心の中で常にファイティングポーズを取って。だが、振り上げた拳はともすれば自分もダメージを受けかねない諸刃の剣でもある。事実、胡桃は「上っ面の技術をなぞっただけの職人にはなってほしくない」と鮨職人としての心得まで教え込もうとしてくれていた師を失いかけ、教室にも居づらくなって、知らぬ間にその精神的な負担が耳鳴りという形で体にも現れ始めていた。

そんな胡桃をみなとが行きつけのスナックに連れて行った先で、泉美が放ったのが冒頭で紹介した台詞だ。いつしか人間関係において「敵か味方か」「勝つか負けるか」という二極化した思考に陥っていた胡桃。だけど、たとえ意見が合わない相手だったとしても敵と決まったわけではない。サバイバルの時期を抜けた、自分よりも少し先輩のみなとたちの姿に触れて、胡桃もいい感じに肩の力が抜けたのだろう。拳を下ろして大江戸と対話した胡桃は、謝罪の上でアジの再テストを申し出た。

一方で、過去のパワハラ騒動で大江戸に一切非がなかったかといえば、それもまた違う。自分の元を去った弟子から「昔気質なやり方ばっかり押し付けて、俺たちの意見なんて聞いてもくれない」と不満をぶつけられた大江戸。職人の世界はどうしても閉鎖的になりやすく、いつしか彼も伝統や慣習に囚われて、新しいものを受け入れない姿勢になっていたのかもしれない。

どの業界も時代の変化と無縁ではいられず、日々移り変わっていく価値観や常識にも目を向けていく必要がある。それは、何も悪いことばかりではない。これまで現金派だった大江戸がスマホ決済を初めて使ってみた結果、いろんなメリットを知ったように。確かに機械的かもしれないが、スマホ決済でも店員に「ありがとう」と一言お礼を告げるだけで、大江戸が大切にしていた人の温もりは十分に感じられる。何を変えて、何を残していくべきなのか。反射的に変化を拒むのではなく、頭をちょっと柔軟にして考えていけたらいい。

大江戸の変化に背中を押されて、オンラインギフトに挑戦してみたみなと。それで初めてプレゼントした相手は大江戸だった。「オンラインギフトは贈る実感ももらう実感もない」と思っていたみなとだが、それは大きな勘違い。画面に映るチョウチンアンコウのエコバッグを嬉しそうに眺める大江戸の表情と、その横顔を見つめるみなとの笑顔が何よりの証明だ。もはや講師と生徒という関係を超え、第2の人生で奮闘する同志のような関係になりつつある2人。その間に流れる空気感は温かくて心地よい。

それはさておき、気になるのは息子・渚（中沢元紀）の様子。みなとに電話越しに語った「家族だって全部は分かり合えないんだから。新しい場所で、新しい人となんて、その百倍難しくて当たり前だよ」という言葉に、妙に実感がこもっていると思ったら、どうやら彼もまた新しい場所で人間関係に悩んでいるようだ。（文＝苫とり子）