オープンAIモデル「Kimiシリーズ」の派生APIが公式と同精度で動作しているかを検証するツール「Kimi Vendor Verifier(KVV)」が登場

オープンAIモデル「Kimiシリーズ」の派生APIが公式と同精度で動作しているかを検証するツール「Kimi Vendor Verifier(KVV)」が登場