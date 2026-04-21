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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「日本の結婚式に韓国人が感動した6つの理由。日本人の考え方に驚いた！!」と題した動画を公開した。



韓国出身で東大大学院にて博士課程に在籍するパクくんが、初めて参列した日本の結婚式で受けた文化的な衝撃について語った。彼は、ご祝儀袋の様式から式の構成に至るまで、日本の結婚式には「縁」を重んじる深い美意識と、参加者の心を一つにする魔法のような力があると分析している。



動画内でパクくんが最初に衝撃を受けたと語ったのは「ご祝儀袋」だ。韓国ではシンプルな白い封筒に名前を書くだけだが、日本では豪華な水引きや厚みのある和紙が使われる。「指先をふわっと包み、水引きがギュッと結ばれている」その感触に、お金以上の「祝福そのもの」が包まれていると感じたと語る。



また、3万円というご祝儀の相場についても言及。韓国の相場（5千円～1万円）と比較して当初は驚いたものの、実際の式に参加して考えが一変したという。格式高い会場、プロによる司会や演出、フルコースの料理など、細部まで作り込まれた「おもてなし」と、新郎新婦と過ごす濃密な時間を体験し、「お金のことを超えてつながりに納得した」と述べた。



さらに、日本の結婚式を「ステージ公演」と表現した点も興味深い。照明が落ち、スポットライトの中で入場する新郎新婦、その瞬間に流れる思い出の曲。これらが参加者の感情を積み上げ、ケーキカットや両親への手紙で感動が最高潮に達する構成を「人生最高のショータイム」と称賛した。



料理に関しても、ビュッフェ形式が一般的な韓国に対し、日本では一皿ごとに物語が込められたコース料理が振る舞われる点に感動。「メニューカードが今日の食の物語を静かに告げていた」と、その詩的な表現で日本の繊細な演出を称えた。



パクくんは、日本の結婚式は単なるパーティーではなく、「人と人が一生の縁を確かめ合う儀式」であると結論づけた。招待客を絞り、一人ひとりに感謝を伝える引き出物やメッセージカードを用意する日本のスタイルに、参加者全員の心が一つになる魔法を感じたと締めくくっている。