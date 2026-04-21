Colorio「EW-056A」

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　「BCNランキング」2026年4月6日〜12日の日次集計データによると、インクジェットプリンターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　Colorio

EW-056A（エプソン）

2位　PIXUS ブラック

PIXUSTS3730BK（キヤノン）

3位　Colorio

EW-456A（エプソン）

4位　PRIVIO

DCP-J529N（ブラザー）

5位　PIXUS ホワイト

PIXUSTS3730WH（キヤノン）

6位　PIXUS XK140

XK140（キヤノン）

7位　PIXUS ブラック

PIXUSTS5430BK（キヤノン）

8位　PIXUS ブラック

PIXUSTS8830BK（キヤノン）

9位　Colorio ホワイト

EP-887AW（エプソン）

10位　PIXUS ホワイト

PIXUSTS7630WH（キヤノン）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。