地元局が報道3年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは、21試合を終えて15勝6敗、勝率.714と好スタートを切った。そんな中、チームの変化を巡って81歳の熱心なファンが怒りを表明。物議を呼んでいたが、無事解決に至ったようだ。米ファンの間でも「正しい対応をしてくれてよかった」「今日いちばんのニュースだ！」と歓喜の声が広がっている。事の発端は日本時間4日。米地元局「NBCロサンゼルス」とレポーターのアレッ