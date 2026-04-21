ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦の試合前にメディア取材に対応。負傷者リスト（IL）に入った守護神、エドウィン・ディアス投手（32）に言及した。

ディアスは前日19日（同20日）のロッキーズ戦の8回から6番手として登板。4月10日（同11日）レンジャーズ戦以来、8試合ぶりの登板は1死も取ることができず、3失点で降板した。

この日、球団が右肘関節遊離体のためIL入りしたと発表。遊離体の除去手術を受ける予定で、復帰はシーズン後半になるという。

指揮官はディアスの長期離脱について「昨夜の様子はみんなも見た通りだと思う。試合後にトレーナーと話をして、肘に違和感があると感じた。それで昨夜の状態も踏まえて、こちらとしては先手を打つ形で対応したかった。MRI検査などの画像診断を行ったところ、遊離体が見つかった。これは選手には起こり得ることで、昨夜それが表面化した形だ。だから手術をスケジュールすることにして、後半戦での復帰を見込んでいる」と説明した。

シーズン序盤の発覚とあり、後半戦の復帰が見込める点に関しては「投手が手術で離脱するという前提の中では、これがいわゆるベストケースと言えると思う」と不幸中の幸いとした。

また、今回の肘の負傷に関して「初めて感じたということだ。自分の話にするつもりはないけど、キャリアの最後に同じ手術を受けたことがある。遊離体って、症状が出るまでは何も感じないことが多くて、出たときに一気に問題になる。だから彼の状況はよく分かる。昨夜突然起きたことで、不運だった」と自身の経験談も踏まえて語った。