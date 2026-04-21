【ワシントン共同】トランプ米大統領は20日、戦闘終結に向けたイランとの協議を巡り、2015年に民主党オバマ政権下で結ばれた「イラン核合意」よりも「はるかに良い合意」を目指していると主張した。11月の中間選挙を控え、敵視するオバマ元大統領を超える実績をつくり、油価高騰につながった軍事攻撃を正当化したい狙い。ただイランは強気の姿勢を崩さず、実現は不透明だ。トランプ氏は交流サイト（SNS）で、15年の核合意はイ