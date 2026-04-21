Photo: Samuel Boivin/ Shutterstock.com コストと性能のせめぎ合い！Anthropicのコーディング特化型AIツール「Claude Code」の利用が急増する中、同社は料金体系の見直しを進めているとのこと。すでに企業向けの料金プランは使用量ベースのモデルへ移行しており、法人ユーザーにとっては大幅なコスト増となってくるようです。 料金を従量課金へ転換米メディアThe Informationは、Anthropic