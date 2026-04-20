独メディアのドイチェ・ヴェレ（中国語版）は19日、「ドイツの外国人犯罪率は高いのか？」との記事を掲載した。記事によると、ドイツ連邦刑事庁の統計で、窃盗、強盗、暴力犯罪などの犯罪において、ドイツ国籍を持たない容疑者の割合が35．4％に上る一方、ドイツの人口に占める外国人の割合は約15％となっている。一見すると外国人の犯罪率が高いように見えるが、ザクセン州警察大学のスーザン・プレーター教授は「実際にはそうと