塩多雅矢氏が推奨するパフォーマンスを引き出す靴紐の通し方プレーにキレやスピード感を生み出し、監督やコーチの目に留まる選手になるためには、足元の環境を整えることが欠かせない。中学や高校の20チーム以上で技術指導を行う塩多雅矢さんは、土台となるスパイクやシューズの着用法が重要だと指摘する。ジャストサイズの靴を選ぶだけでなく、靴紐の通し方を工夫するだけで、走塁はもちろん、打撃や投球時の安定感も劇的に向上