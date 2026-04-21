◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャースは２０日（日本時間２１日）、Ｅ・ディアス投手（３２）を右肘関節遊離体のため１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りさせたことを発表した。ロバーツ監督は「（昨日の試合後に）警戒すべき兆候があった。肘に違和感があったこと、そして先手を打つべきだと判断し、ＭＲＩなどの検査を行い、遊離体が見つかった。症状を感じたのは今回が初めてで、（それまでは）兆候はなかった。球速低下の原因は遊離体で、靭帯には問題はなかった」と説明した。

遊離体とは、肘などの関節内で骨や軟骨の一部が剥がれ、ちょろちょろと動き回る様子から「ねずみ」に例えられることもある。球団によると、ディアスは２２日（同２３日）に摘出するためのクリーニング手術を行う予定で、シーズン後半の復帰が期待されるとした。

メッツから３年総額６９００万ドル（約１０８億円）で加入した新守護神は今季、ここまで７試合で１勝０敗４セーブ、防御率１０・５０。前日１９日（同２０日）の敵地・ロッキーズ戦では８回に登板するも１死も奪えず３安打１四球で３失点を喫し、ロバーツ監督は「制球できていなかったし、球速も落ちていた」と指摘していた。通算２５７セーブのディアスの長期離脱はド軍リリーフ陣に大きな影響を与えそうだ。