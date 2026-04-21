潤んだ瞳でじっと見つめ"名演技"を披露するゴールデンレトリバーのイブくんの姿が、SNSで大きな反響を呼んでいる。



【写真】隙間からじっと見つめる表情も俳優さんみたい

話題となっているのは、いたずらっ子の少年のような性格だというイブくんの写真。



上目遣いで「もう食べちゃたんだけど…」と申し訳なさそうな表情が見てとれる。そこで投稿主は、外出中の母親にご飯をあげたかどうかをLINEで確認。結果、なんとイブくんはまだ食べておらず、ただ「ごめんなさい～」の表情をしていただけだと判明した。



このやり取りの投稿は、5.9万いいねを獲得。名演技で飼い主を翻弄するイブくんについて、飼い主に話を聞いた。



――LINEでの状況は？



飼い主：イブが「ご飯をまだもらっていない」という雰囲気で私に迫ってきたので、母に確認したときのLINEです。実は、家族全員が過去に彼の演技力に何度も騙されているので、このように事実確認の共有を徹底しています。



――実際は、本当に食べてなかったんですか？



飼い主：はい（笑）。「食べてないんかい！」とツッコミを入れたくなりますが、結局顔が可愛いからいつも許してしまいます。



――過去の「名演技」に騙されたエピソードは？



飼い主：以前、お風呂後のご褒美のおやつを先に母がもらった後、まんまとおやつ置き場に誘導された私が、またあげてしまったことがあります。しかもその後、おかわりを貰うために再び母のところへ戻っていました。まさに「策士」ですね！



――他にも、思わず許してしまったエピソードは？



飼い主：自分のことをトイプードルと勘違いしている節があって、平気で膝の上に乗ってきます。スリッパを持って「悪いことしてるよ～！怒らなくていいの？」と気を引こうとした時には、無視していたら徐々に接近してきて私の足に鼻水を垂らされました。もう可愛すぎて笑ってしまいました。



◇ ◇



SNSでは「この上目遣いは勝てない」「立派な役者さんですね」「我が家でも同じ会議が開かれます」といった、全国の飼い主さんからの共感と絶賛の声が寄せられている。



食べているか、食べていないか。家族を欺くイブくんの「名演技」と、それを見破ろうとする家族の攻防戦に、今後も目が離せない。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）