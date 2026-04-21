”ハンドファースト”はもう古い!? アプローチはヘッドを走らせればもっと寄る！

「オープンスタンス」に構えて「ハンドファースト」に打つという、従来のアプローチの常識には、ミスを引き起こしやすい側面もあると警鐘を鳴らすのは、気鋭のコーチである池田宗央。

「ヘッドをどんどん走らせれば、アプローチはもっと簡単になります」という池田コーチの”新常識”を学び、”寄せワン”マスターになろう！

ハンドファースト＆オープンスタンスは「ヘッドの遅れ」のミスを招く！

ハンドファースト・オープンスタンスは「手首をロックする」「上半身を目標方向へ回転させやすい」という特性から、手打ちを防げるメリットがあります。しかしそれは、アプローチで「大ミス」を引き起こす"諸刃の剣"でもあるのです。

ハンドファースト・オープンスタンスのもっとも大きなリスクは「ヘッドが遅れやすい」ということ。体の回転にヘッドが追いつかず、リーディングエッジが必要以上に立ちやすい。いわゆるザックリの原因となります。それを嫌がるとトップしてしまうなど、ミスのループに陥りがち。

アマチュアはしっかりとヘッドを走らせて「ハンドファーストにしない」ことが、つねに安定したアプローチを打つコツになります。

ハンドファースト

アドレスやスイング中のハンドファーストは、目標方向に対して手よりもヘッドがつねに後方にあることになる。じつは、この形が危険！

軸が右に傾く

手よりも後方にあるヘッドは加速させにくい。無理に加速させようとして、体の軸を右へ傾けるとザックリする確率がアップしてしまう。

オープンスタンス

オープンスタンスは切り返し以降に体を左に回転させやすくなるが、「回りすぎ」がミスにつながってしまうアマチュアは多い。

上半身の回しすぎ

上半身が回りすぎると手元が目標方向に動きすぎてヘッドが遅れてしまう。これが強くなると、シャンクなどの大きなミスにつながる。

いかがでしたか。ハンドファーストとオープンスタンスのミスをぜひ意識してみてください！

レッスン＝池田宗央

●いけだ・むねひさ／1987年生まれ、奈良県出身。PGAティーチングプロA級。独自理論「ハサミスイング」を考案。身体構造に基づいた再現性の高いスイング指導を行なう。プルーフコーポレーション所属。

構成＝岡田豪太

写真＝田中宏幸

協力＝ジャパンゴルフスクール

