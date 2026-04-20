芸能事務所「レプロエンタテインメント」と「つばさレコーズ」による、ワインをテーマとした男性5人組「SHiZUKU」が20日、東京・浅草九劇でお披露目された。

ワインソムリエの石田ピノ知之（35）、ミュージカル俳優の門脇リースリング卓史（32）、WEBディレクターの松田シャルドネ創太郎（28）、俳優で幼稚園保育補助の古川カベルネ卓人（28）、パーソナルトレーナーの真田メルロ煌生（29）の5人が、“大人エンタテイメントグループ”として、ワインと音楽のマリアージュをモットーに活動していく。

真田は、自身を“メルい”と表現。「オーディションのときに、メロいという言葉がすごいはやってまして、僕らで大人セクシーの“メルい”を普及させていけたら」と意気込んだ。

門脇は、アイドルとしては珍しいバツ1。「第二の人生をスタートしませんかというキャッチコピーにひかれて、オーディションに応募しました。僕の“第1章”は10代から映画やドラマに出させていただいて、俳優をしていたり、結婚していた時期もあります。あとはジムのインストラクターとして、ヨガや水泳のクラスを担当していたり、劇団四季のオーディションに合格して歌やダンスを勉強して、帝国劇場や日生劇場でミュージカル俳優として活動していました」と異色の経歴を明かした。

センターで最年長の石田は「実はたまたま僕はすでにワインソムリエの資格を持っていて」と、胸元のソムリエバッジをアピール。最年少の松田は「プライベートでみんなで写真を撮るとき、僕らはBeauty Camを使ってるのに、SODAを使ってた」と、石田とのジェネレーションギャップを語った。

唯一芸能活動歴がない松田が“トーク担当”だといい「ワインと歌なので、ブルーノート東京とか、食事を伴ったライブステージを目指していきたい。ゆくゆくは世界に進出して、フランスに行きたい」と意欲を燃やした。

この日は、TikTok先行楽曲「秘密のヴィンテージ」を披露。親指と人差し指をくっつける“しずくポーズ”を織り交ぜたクールな振り付け。ダンスや歌の経験がないという古川も、堂々たるパフォーマンスを見せた。スパークリング開栓式では、合図の前に松田がふきこぼしてしまうハプニングも。石田が「泡が生きているので、いいものほど飛びやすい」とフォローを入れるなど、チームワークはばっちりだ。

「ワインは赤白なので、NHK紅白歌合戦に食らいつきたい」と松田。ライバルについて聞かれると、門脇は「モナキさんの池袋のイベントに行ったとき、お客さんの熱狂がうらやましいなと思ったので、僕らもそこに追いつきたいなと思いました」と目標を掲げた。一方、松田は「今一番勢いがあるのはM！LKさん」と答え、まさかの宣戦布告に記者は騒然。「全然畑が違うかもしれないんですけど、ああいう爆発力のある楽曲は食らいついていきたい」と話したところで「大きく出すぎて、ざわつきだした…」と照れ笑いした。