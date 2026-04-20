【ジュビリーロケット】 5月25日 発売予定 価格：ベース 2,500円 など

オリエンタルランドは、東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」に関連したグッズ「ジュビリーロケット」を5月25日に発売する。価格はベースが2,500円など。

「ジュビリーロケット」は好きなパーツを選ぶことで、自分だけの思い出を形にできるグッズ。ミッキーシェイプのベースが2種類あり、ここに別売りのパーツを組み合わせていくことで完成する仕組みになっている。

東京ディズニーシーの8つのテーマポートなどをモチーフとしたスパークリングピースやジュエルなどきらびやかなパーツに加え、バッグなどに付けるためのチェーン、飾るための台座にあたるジュビリーロケットホルダーなども用意される。

「ジュビリーロケット」概要

販売店舗：

・東京ディズニーシー ：ファンタジースプリングス・ギフト、エンポーリオ

・東京ディズニーリゾート：ボン・ヴォヤージュ、東京ディズニーリゾート・アプリ

価格：

・ベース 各2,500円

・ロケットカバーセット 各1,100円

・イヤーパーツ 各600円

・スパークリングピース 各1,100円または800円

・チェーン 各550円

・ジュビリーロケットホルダー 3,900円または2,600円

(C)Disney

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