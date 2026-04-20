東京ディズニーシーにグッズ「ジュビリーロケット」が登場。きらびやかなパーツを組み合わせて作るアイテム
【ジュビリーロケット】 5月25日 発売予定 価格：ベース 2,500円 など
販売店舗：
価格：
(C)Disney
オリエンタルランドは、東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」に関連したグッズ「ジュビリーロケット」を5月25日に発売する。価格はベースが2,500円など。
「ジュビリーロケット」は好きなパーツを選ぶことで、自分だけの思い出を形にできるグッズ。ミッキーシェイプのベースが2種類あり、ここに別売りのパーツを組み合わせていくことで完成する仕組みになっている。
東京ディズニーシーの8つのテーマポートなどをモチーフとしたスパークリングピースやジュエルなどきらびやかなパーツに加え、バッグなどに付けるためのチェーン、飾るための台座にあたるジュビリーロケットホルダーなども用意される。
「ジュビリーロケット」概要
販売店舗：
・東京ディズニーシー ：ファンタジースプリングス・ギフト、エンポーリオ
・東京ディズニーリゾート：ボン・ヴォヤージュ、東京ディズニーリゾート・アプリ
価格：
・ベース 各2,500円
・ロケットカバーセット 各1,100円
・イヤーパーツ 各600円
・スパークリングピース 各1,100円または800円
・チェーン 各550円
・ジュビリーロケットホルダー 3,900円または2,600円
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