バンダイナムコエンターテインメントは4月20日、家庭用ゲーム最新作「ドラゴンボール ゼノバース３」を2027年に発売すると発表しました。対応プラットフォームはPlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam。

あわせて、東映アニメーションによるオリジナルアニメーションを含むアナウンスメントトレーラーも公開。シリーズの新たな舞台となる未来世界の一端が明らかとなっています。

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本作は、鳥山明氏原作「DRAGON BALL」の新プロジェクト「AGE 1000」として、1月に始動が発表されていた作品。「これまで見たことのないDRAGON BALLの未来の世界」を舞台に、プレイヤーは自身の分身となるキャラクターを作成し、物語を体験していくアクションゲームです。

公開された情報によると、「AGE 1000」の世界では西の都が大きく発展し、活気ある都市として描かれます。

プレイヤーは街を自由に探索しながら仲間と出会い、「GS戦隊（グレートサイヤ戦隊）」の一員として新たな物語に関わっていくことになります。従来の時空を巡るストーリーとは異なる、新たな切り口のドラゴンボール体験が提示される点が特徴です。

トレーラー映像では、発展した都市の景観やキャラクターたちの姿が描かれており、従来シリーズとは一線を画す未来的な世界観が確認できます。ゲーム内容の詳細は未発表ながら、シリーズの進化を印象づける内容となっています。

現在、PlayStation StoreやXbox、Steamにてウィッシュリスト登録も開始されており、今後の続報は公式サイトおよび公式Xアカウントで発信される予定。

「ドラゴンボール ゼノバース」シリーズは2015年に第1作が発売され、2016年の「ゼノバース２」、2017年の「ゼノバース２for Nintendo Switch」とシリーズを拡大してきました。約10年ぶりのナンバリング新作となる今回の「ゼノバース３」が、シリーズの転換点となるか注目されそうです。

なお、アナウンスメントトレーラーはBandai Namco Entertainment公式チャンネルにて公開されています。

（c）バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

（c）Bandai Namco Entertainment Inc.

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042007.html