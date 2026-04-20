新作キターーー！【大人のしまむら】40・50代が使いやすい♡「おしゃ見えバッグ」

この春を機会に気分を変えたいなら、バッグからアップデートするのも一つの手。見慣れた服装も、小物を変えるだけでぐっと新鮮に仕上がりそうです。今回は【しまむら】の大人向けライン【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】で見つけた、おしゃれで可愛い新作バッグをご紹介。トレンド感のある形や、2WAYで使える実用性にも注目です。

クシュっとフォルムが大人可愛いバッグ

【しまむら】「バッグ」\2,420（税込）

コロンとしたフォルムが可愛いカジュアルバッグ。ポケット部分をクシュッと絞れる仕様で、大人コーデに抜け感をプラスできそうです。広めのマチと複数のポケットがあり、収納力にも期待できます。合わせやすさが魅力の2色展開。デイリーから旅行まで活躍してくれるはず。

肩掛けにもリュックにもなる2WAY仕様が◎

持ち手部分は長さ調整が可能で、自分に合ったサイズで使えるのも嬉しいポイント。肩掛けスタイルはもちろんリュックとしても使える2WAY仕様で、シーンに合わせて持ち方を変えられます。春らしいブラウスコーデとも好相性。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

学生時代からアパレル店員を経験し、卒業後もファッション企業で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに転身。アパレル店員の経験を生かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特に、大人を彩る明るいカラーや、ちょっと凝ったデザインなど、ベーシック派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。