想いがつなぐ至福の味！フレッシュネスバーガー、約1万人が選んだ“推しパクチーバーガー”がついに商品化
コロワイドグループの株式会社フレッシュネスは、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、2026年4月22日（水）より、「パクチーチキンバーガー カオマンガイ」と「パクチーチキンバーガー バインミー」を期間限定で発売する。
■パクチーバーガー総選挙で選ばれた、タイの屋台料理「カオマンガイ」を表現した新商品登場！
約1万人のパクチニストが参加した「パクチーバーガー総選挙」では、これまで販売してきた人気商品の復活を望む声と、新たな味への期待が集まった。今回、多くの投票数を獲得し商品化されたのは、ファンのリアルな投票によって選ばれた“推しパクチーバーガー”2品だ。
新作バーガー部門で1位を獲得した「パクチーチキンバーガー カオマンガイ」は、タイの屋台料理として親しまれるカオマンガイをバーガースタイルで表現した一品だ。店内調理のジューシーなクリスピーチキンに、甜麺醤をベースにコチュジャン、オイスターソースを合わせたオリジナルソースを使用した。
さらに、たっぷりの針生姜とトマトを重ね、旨みと辛み、香りのバランスを追求した。旬の国産フレッシュパクチーの風味がアクセントとなり、本格的でありながら食べやすい仕上がりとなっている。総選挙をきっかけに誕生した、同社の新たな挑戦を象徴する商品だ。
一方、復活バーガー部門で1位を獲得した「パクチーチキンバーガー バインミー」は、昨年高い支持を集めた実力派だ。クリスピーチキンに、レバーペーストのコク、ほどよい酸味のなます、紫キャベツのマリネを重ね、五香粉とナンプラーで本場の味を再現。そこへパクチーの爽やかな香りが加わることで、奥行きのある味わいに仕上げている。
いずれの商品も、パクチーの量は好みに応じて選択可能だ。軽く香りを楽しみたい層から、たっぷりと堪能したい層まで、自分好みの味に調整できる点も特徴である。ファンの声から生まれた、特別なパクチー体験を提供する商品群だ。
■2025年12月に開催した「パクチーバーガー総選挙」
パクチーをこよなく愛するファンの皆様“パクチニスト”の声を反映し、販売商品を決定する特別企画「パクチーバーガー総選挙」には、約1万人の投票が寄せられました。新作商品候補4種（ラクサ・プーパッポンカリー・カオマンガイ・マッサマンカレー）・復活商品候補4種（グリーンカレー・バイ」ンミー・ガパオ・トムヤムクン）の計8種の中から投票を実施。結果、
・新作部門1位：カオマンガイ
・復活部門1位：バインミー
が特に強い支持を獲得し、今回の商品化が決定しました。
■お客様から寄せられた声（抜粋）
カオマンガイ支持の声
“安定感・親しみやすさ・ヘルシーさ” が支持され、幅広い層から共感を集めました。
「ヘルシーでさっぱり、でも満足感があるのが好き」
「バーガーになったらどう表現されるのか気になる！絶対合うはず」
「今の気分にぴったり。失敗しない安心感のあるパクチーバーガー」
バインミー支持の声
アジア屋台のような香りと非日常感が楽しめる点が支持され、多くのコメントが寄せられました。
「これまでに食べて美味しかったので、また食べたい！ バインミーはハマる組み合わせ」
「非日常感があってワクワクする。気分転換にちょうどいい味」
「前回売り切れて食べられなかったので、今回は絶対に食べたい！」
「辛くなくて野菜も多く、パクチーの香りが一番生きるバーガーだと思う」
■こだわりのフライドチキンを使用
店内で1枚1枚丁寧に、揚げて提供している。
作りたての美味しさにこだわり、店内で生チキンに1枚ずつ丁寧に衣をつけて揚げているため、アツアツで旨味たっぷり。
若鶏の上もも肉（サイ）を使用。
プリッとジューシーで柔らかい肉質が特徴。ザクッとクリスピーな食感の衣と相性抜群！
生チキンの下味には、隠し味に白味噌を使い、味の深みとコクがアップ！
衣には、コリアンダー・バジルなど8種のスパイスを配合し、香りが引き立つ。
＜商品概要＞
商品名・価格（税込）：
パクチーチキンバーガー カオマンガイ
パクチーチキンバーガー バインミー
各パクチー1倍750円 / 3倍850円 / 5倍950円 /リーフレタスに変更750円
販売期間：2026年4月22日（水）〜6月2日（火）
販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗
※球場店舗・動物園店舗除く。※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合がある。
パクチーチキンバーガー カオマンガイ
パクチー３倍（定番！）
パクチー５倍（信者！）
パクチー１倍（初心者！）
リーフレタスに変更
パクチーチキンバーガー バインミー
パクチー３倍（定番！）
パクチー５倍（信者！）
パクチー１倍（初心者！）
リーフレタスに変更
■フレッシュネスバーガー 公式サイト
■ITライフハック
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■パクチーバーガー総選挙で選ばれた、タイの屋台料理「カオマンガイ」を表現した新商品登場！
約1万人のパクチニストが参加した「パクチーバーガー総選挙」では、これまで販売してきた人気商品の復活を望む声と、新たな味への期待が集まった。今回、多くの投票数を獲得し商品化されたのは、ファンのリアルな投票によって選ばれた“推しパクチーバーガー”2品だ。
さらに、たっぷりの針生姜とトマトを重ね、旨みと辛み、香りのバランスを追求した。旬の国産フレッシュパクチーの風味がアクセントとなり、本格的でありながら食べやすい仕上がりとなっている。総選挙をきっかけに誕生した、同社の新たな挑戦を象徴する商品だ。
一方、復活バーガー部門で1位を獲得した「パクチーチキンバーガー バインミー」は、昨年高い支持を集めた実力派だ。クリスピーチキンに、レバーペーストのコク、ほどよい酸味のなます、紫キャベツのマリネを重ね、五香粉とナンプラーで本場の味を再現。そこへパクチーの爽やかな香りが加わることで、奥行きのある味わいに仕上げている。
いずれの商品も、パクチーの量は好みに応じて選択可能だ。軽く香りを楽しみたい層から、たっぷりと堪能したい層まで、自分好みの味に調整できる点も特徴である。ファンの声から生まれた、特別なパクチー体験を提供する商品群だ。
■2025年12月に開催した「パクチーバーガー総選挙」
パクチーをこよなく愛するファンの皆様“パクチニスト”の声を反映し、販売商品を決定する特別企画「パクチーバーガー総選挙」には、約1万人の投票が寄せられました。新作商品候補4種（ラクサ・プーパッポンカリー・カオマンガイ・マッサマンカレー）・復活商品候補4種（グリーンカレー・バイ」ンミー・ガパオ・トムヤムクン）の計8種の中から投票を実施。結果、
・新作部門1位：カオマンガイ
・復活部門1位：バインミー
が特に強い支持を獲得し、今回の商品化が決定しました。
■お客様から寄せられた声（抜粋）
カオマンガイ支持の声
“安定感・親しみやすさ・ヘルシーさ” が支持され、幅広い層から共感を集めました。
「ヘルシーでさっぱり、でも満足感があるのが好き」
「バーガーになったらどう表現されるのか気になる！絶対合うはず」
「今の気分にぴったり。失敗しない安心感のあるパクチーバーガー」
バインミー支持の声
アジア屋台のような香りと非日常感が楽しめる点が支持され、多くのコメントが寄せられました。
「これまでに食べて美味しかったので、また食べたい！ バインミーはハマる組み合わせ」
「非日常感があってワクワクする。気分転換にちょうどいい味」
「前回売り切れて食べられなかったので、今回は絶対に食べたい！」
「辛くなくて野菜も多く、パクチーの香りが一番生きるバーガーだと思う」
■こだわりのフライドチキンを使用
店内で1枚1枚丁寧に、揚げて提供している。
作りたての美味しさにこだわり、店内で生チキンに1枚ずつ丁寧に衣をつけて揚げているため、アツアツで旨味たっぷり。
若鶏の上もも肉（サイ）を使用。
プリッとジューシーで柔らかい肉質が特徴。ザクッとクリスピーな食感の衣と相性抜群！
生チキンの下味には、隠し味に白味噌を使い、味の深みとコクがアップ！
衣には、コリアンダー・バジルなど8種のスパイスを配合し、香りが引き立つ。
＜商品概要＞
商品名・価格（税込）：
パクチーチキンバーガー カオマンガイ
パクチーチキンバーガー バインミー
各パクチー1倍750円 / 3倍850円 / 5倍950円 /リーフレタスに変更750円
販売期間：2026年4月22日（水）〜6月2日（火）
販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗
※球場店舗・動物園店舗除く。※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合がある。
パクチーチキンバーガー カオマンガイ
パクチー３倍（定番！）
パクチー５倍（信者！）
パクチー１倍（初心者！）
リーフレタスに変更
パクチーチキンバーガー バインミー
パクチー３倍（定番！）
パクチー５倍（信者！）
パクチー１倍（初心者！）
リーフレタスに変更
■フレッシュネスバーガー 公式サイト
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