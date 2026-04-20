参議院議員会館に刃物を持って現れたとして現行犯逮捕された男が「片山議員に持ってこいと言われた」と話している事案について、片山さつき財務大臣が記者団の取材に応じた。

【映像】刃物男について話す片山さつき大臣（実際の様子）

G7財務相会議の総理への報告後、片山大臣に記者が「今朝の刃物持った男が議員会館で逮捕され、片山議員宛てだったという話なんですけど、ご承知の事実関係を教えてください」と質問。

片山大臣は「事実関係も何もそういう方がいて、元々警備体制としては、この方が上京して私に会いたくやってくる、ということを把握していたので、そういう未然防止ができたんだと思います。総理にもそれは開口一番言いました。だから、これは気をつけなきゃねっていうことで。そういうことなので、大事には至ってないんじゃないかと思いますが、私の方としては全く無関係の人です」と答えた。

記者が「アポイントがあったわけでもなく？」と確認すると、「何も無いです」と答え、元々知っている人でもない、とした。話を聞いた高市早苗総理は「今の時代ってあり得るから、相当警備をきちっとしないといけないわね」と話したという。

事案があったのは20日午前9時半すぎで、参議院議員会館の警備員から「刃物を持った人がいる」と警戒中の警視庁の機動隊員に連絡があった。警視庁などによると、入り口で実施されている手荷物検査で、50代とみられる男が刃渡りおよそ17センチのサバイバルナイフを持っていることが判明したといい、男は銃刀法違反の疑いでその場で逮捕された。（ABEMA NEWS）