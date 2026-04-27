2026年4月24日、中国メディア・観察者網は、中東情勢によるエネルギー価格上昇への懸念から、日本の3月のコアインフレ率が5カ月ぶりに加速して前年同月比1．8％に上昇したと報じた。記事は、日本政府が発表したデータで、3月の生鮮食品を除くコア消費者物価指数（CPI）がロイター通信のエコノミスト予想と一致する1．8％となり、2月の1．6％を上回ったと伝えた。一方、総合CPIは前年同月比1．5％（2月は1．3％）となり、2カ月連続