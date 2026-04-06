国会の本会議といえば、重厚で張り詰めた空気のなか粛々と議事がすすむ――そんな“お堅い場”のイメージをくつがえす、思わぬ光景が話題となっている。【写真】閣僚席から自席に急ぐ片山さつき財務大臣採決のたびに自席に小走り発端は、3月31日に行われた参議院本会議での一幕だ。この日は複数の議案採決が立て続けに行われ、議員たちは次々と投票を求められる“ラッシュ状態”に。そのなかでひときわ注目をあつめたのが、財