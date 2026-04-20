藤井風が出演したアメリカ最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』（以下『コーチェラ』）で、BIGBANGのカバーを披露。これに反応したG-DRAGONとの交流が話題となっている。

【動画＆写真】①「BAD BOY」を歌う藤井風（2022年） ②③『コーチェラ』オフショット（2本） ④4月19日のステージの一部動画

■藤井風、BIGBANG「BAD BOY」カバーにG-DRAGONが反応

藤井は4月11日、4月19日（現地時間）に、『コーチェラ』のMojaveテントのステージに登場。19日の公演では、同じく『コーチェラ』に出演したBIGBANGの「BAD BOY」のカバーから、「死ぬのがいいわ」へとつなげるパフォーマンスを披露し、話題となった。

G-DRAGONは自身のInstagramストーリーズで、ファンが投稿した藤井の「Bad Boy」カバーステージ動画を、藤井へのメンションとともにリポスト。ピアノとバラの花の絵文字を添えた投稿に、藤井もバラの花の絵文字を添えて応じた。

実は藤井は以前、自身のInstagramで「BAD BOY」を英語で歌唱した動画を公開。コメントで「死ぬのがいいわ」が「BAD BOY」にインスパイアされたものであることを明かしており、今回のステージ構成ともリンクする形となっている。

藤井風のストーリーズを見る

https://www.instagram.com/stories/fujiikaze/

アーティスト同士のリスペクトが感じられるやり取りに、SNSでは「G-DRAGONに届いてる！」「尊い」「音楽での繋がり素敵」「お互いのステージ見られたのかな？」「“BAD BOY”から“死ぬのがいいわ”の流れが最高」など感激のコメントが寄せられている。

■藤井風の『コーチェラ』オフショット

なお、バンドメンバーのSNSには、藤井との集合ショットや他アーティストのステージを楽しむ藤井の姿を収めた動画も投稿されており、『コーチェラ』の余韻を伝えている。

■動画：藤井風『コーチェラ』4月19日のステージ