バーガー・ワン（東京都港区）のハンバーガーショップ「ゼッテリア」が、「アボカドチーズバーガー」を含む新商品3品を4月22日から期間限定で販売します。

【ヤバイ！】アボカドえびバーガー、アボカドビーフバーガーもおいしそう！

ゼッテリアは、アボカドづくしの味わいを楽しめる「アボカドフェア」を今年も開催。アボカドチーズバーガーは、ビーフ100％のパティに、大きめにダイスカットしたアボカドと、なめらかな食感が特長のワカモレソースを合わせた一品です。シャキシャキのレタス、みずみずしいスライストマト、スライスチーズ、オーロラソースもバンズで挟んであり、アボカドのクリーミーな味わいやチーズのコク、オーロラソースの爽やかな酸味の調和が楽しめます。

アボカドチーズバーガーのほか、ビーフ100％パティとアボカドの組み合わせをシンプルに楽しめる「アボカドビーフバーガー」、プリプリサクサク食感のえびパティに、アボカドやワカモレソースを合わせ、特製タルタルソースと爽やかな味わいの特製サウザンソースで仕上げた「アボカドえびバーガー」も販売。

価格は、アボカドチーズバーガーの単品が640円（以下、税込み）、アボカドビーフバーガーの単品と、アボカドえびバーガーの単品がともに590円です。